Estas son las modificaciones de las líneas de bus en Burgos por el Día de la Bici

Miles de personas participaron en la XXIII edición del Día de la Bici organizado por Fundación Candeal- Proyecto Hombre.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La celebración del Día de la Bici, prevista para este domingo 17 de mayo en Burgos, obligará a realizar modificaciones temporales en parte de la red de autobuses urbanos debido a los cortes de tráfico que acompañarán el desarrollo de la jornada.

Los cambios comenzarán a aplicarse a partir de las 11:30 horas y permanecerán activos mientras continúen las restricciones de circulación en las vías afectadas. El Ayuntamiento informa de que las líneas recuperarán sus recorridos habituales en cuanto se reabra el tráfico en las calles afectadas.

Entre las principales alteraciones previstas, las líneas 1, 4, 6, 8 y 10 finalizarán temporalmente sus recorridos en Plaza del Rey en distintos sentidos, mientras que las líneas 2, 3, 5 y 18 modificarán parte de sus itinerarios con finales provisionales en calle Madrid, calle La Merced, Reyes Católicos o Plaza España.

La línea 11 contará con uno de los desvíos más amplios, modificando su trazado habitual por calles como Teresa Jornet, Conde Lucanor, Condesa Mencía, Islas Canarias o avenida Cantabria tanto en sentido centro como hacia Villímar.

Además, la línea 13 quedará suspendida desde las 11:30 horas y mientras permanezcan cerradas al tráfico la avenida Castilla y León y la avenida Cantabria.

Por el contrario, las líneas 14 y 22 mantendrán su recorrido habitual, mientras que la línea 15 continúa actualmente sin servicio. También se verán afectadas las líneas 16, 20, 21 y 23, que circularán por itinerarios alternativos para garantizar la movilidad de los usuarios durante el desarrollo del evento deportivo y festivo.

El Consistorio recomienda a la ciudadanía planificar con antelación sus desplazamientos y consultar las modificaciones de las líneas antes de viajar, especialmente en las zonas del centro urbano y principales avenidas afectadas por el recorrido ciclista.

Entre los principales puntos donde se concentrarán los cambios destacan Plaza del Rey, Plaza España, avenida Reyes Católicos, calle Madrid, avenida Cantabria y el entorno del Bulevar, ejes por los que circularán distintas líneas desviadas temporalmente.

La jornada del Día de la Bici reunirá a numerosos participantes en una actividad solidaria con Fundación Candeal - Proyecto Hombre, orientada a fomentar la movilidad sostenible, el deporte y el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, por lo que desde el Ayuntamiento se solicita comprensión a los usuarios del transporte público y conductores ante las afecciones puntuales al tráfico previstas durante la mañana del domingo.