Temiño plantea reforzar el padrón y avanzar en la implantación de la tarjeta ciudadana inteligente

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las proposiciones del grupo municipal socialista para el Pleno municipal de mayo, que se celebra este viernes, están orientadas a mejorar la atención en el padrón municipal en pleno proceso de regularización de inmigrantes e impulsar la tarjeta ciudadana inteligente.

Con respecto a la primera, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, defendió la medida como «una cuestión de justicia, integración y seguridad jurídica» y reclamó al Consistorio una respuesta «firme» ante las colas registradas en las últimas semanas en el servicio de Estadística.

El concejal recordó que el Gobierno central activó el pasado 14 de abril un proceso extraordinario de regularización para personas en situación administrativa irregular que residen y trabajan en España. Según señaló, se trata de vecinos «que ya viven y trabajan» en Burgos y a quienes únicamente les falta disponer de documentación que acredite oficialmente su situación.

Temiño criticó la situación del servicio municipal de Estadística y empadronamiento y acusó al equipo de Gobierno del PP de demostrar una «ineptitud manifiesta» para atender la demanda derivada del proceso de regularización. Por último, denunció las largas colas registradas en las puertas del Ayuntamiento desde horas antes de que abran las oficinas municipales.

«El Ayuntamiento debe reaccionar inmediatamente y erradicar estas situaciones intolerables», afirmó el portavoz socialista, que reclamó una actuación basada en la «dignidad» y la «protección de los derechos humanos».

La proposición del PSOE incluye cinco acuerdos. Entre ellos figuran el reconocimiento de la contribución de la población migrante, el apoyo municipal al real decreto de regularización extraordinaria y el compromiso del Ayuntamiento con el ejercicio eficaz de sus competencias en materia de empadronamiento.

Tarjeta ciudadana inteligente

Por otra parte, desde el PSOE llaman la atención sobre la necesidad de avanzar en la tarjeta ciudadana inteligente que unifique los distintos servicios digitales municipales. Así, introducirán en el Pleno ordinario un debate en el que pondrán de relieve la cantidad de aplicaciones diferentes para acceder a los servicios.

El portavoz socialista puso como ejemplo el nuevo sistema de aparcabicis cubiertos implantado hace pocas semanas, que funciona mediante una aplicación específica que, según afirmó, «nadie conoce y nadie sabe utilizar». Temiño opina que se ha perdido una oportunidad de integrar ese servicio dentro de un sistema único de acceso municipal.

La idea del PSOE pasa por crear una credencial única que permita utilizar el transporte urbano, acceder a bibliotecas, instalaciones deportivas, aparcamientos de bicicletas y servicios culturales, entre otros.