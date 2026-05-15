Maixabel Lasa protagonizará distintos encuentros en Burgos dedicados al diálogo en el camino de la no violencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Maixabel Lasa participará en Burgos los días 22 y 23 de mayo en tres encuentros promovidos por la Asociación Encuentro y Solidaridad y la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE). Dos públicos distintos para compartir su compromiso vital con el diálogo como camino para la construcción de la paz. Los dos primeros se celebrarán con estudiantes de bachillerato del colegio Maristas, el viernes 22 a las 12:30 horas, y con estudiantes universitarios en la Escuela Politécnica Campus Río Vena, el viernes 22 a las 18.30 horas. El tercero consistirá en una mesa redonda con los presos del Centro Penitenciario de Burgos, el sábado 23 a las 11.15 horas.

Maixabel, viuda de Juan María Jáuregui, político vasco del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000, se convirtió en la primera directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco y fue la primera víctima en entrevistarse con los asesinos de su marido en la cárcel de Nanclares de Oca, en 2011, buscando respuestas y para fomentar la convivencia y la reinserción.

Aquel encuentro marcó un camino hacia la paz y, cuando se cumplen 15 años del primero de otros muchos -el 26 de mayo de 2011- todavía continúa brindando claves inspiradoras para nuevos procesos de restauración del daño y justicia restaurativa. Bajo el título 'El diálogo en el camino de la no violencia' se compartirán nuevas experiencias que siguen su ejemplo.

En el centro penitenciario, Maixabel estará acompañada de la directora, Beatriz Sahagún, y de la mediadora de AMEE, Esther Gómez Rivero. Esta asociación lleva trabajando en Burgos desde 2022. Ha desarrollado 16 círculos restaurativos, acompañando a 27 víctimas en sus propios procesos de reparación y realizado seis procesos grupales en prisión, atendiendo a 50 internos del centro penitenciario burgalés. También ha ofrecido 24 charlas en centros educativos, con gran impacto en el alumnado gracias al testimonio de autores del delito y las víctimas.

Encuentro y Solidaridad es un movimiento católico de familias y amigos que lucha por tejer redes de solidaridad con los empobrecidos de la tierra, potenciando el encuentro y el diálogo para la acción transformadora en todos los espacios de la sociedad.

AMEE es una asociación cuyo objetivo está estrechamente vinculado al de Maixabel: el diálogo, la comprensión y el encuentro humano como camino para la resolución de cualquier conflicto. Nació en 2013, dos años después de los encuentros protagonizados por Maixabel y Luis María Carrasco, el asesino de su marido. Su trabajo se centra en acompañar a las víctimas de un delito, para que puedan transformar su vivencia de dolor y puedan seguir avanzando y sanando. A través de este acompañamiento puede que se genere, o no, un encuentro restaurativo con el autor de su delito, o con otro autor que haya cometido un delito de la misma naturaleza. AMEE trabaja en profundidad con los autores de delitos, acompañándolos en su proceso de responsabilización, facilitándoles acciones de reparación a la víctima y a la sociedad y apoyándoles en su reinserción.

A mayores, AMEE colabora con la Fiscalía de Menores de Burgos. Aquellos menores que han cometido sus primeros delitos confrontan su realidad con la de aquellas personas que ya han estado en la prisión. Su experiencia de sufrimiento y sus aprendizajes ayudan a los más jóvenes a hacerse conscientes de las auténticas consecuencias de sus acciones.