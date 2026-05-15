Burgos se llena de color: Arranca la XIII Fiesta de las Flores

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Aromas y colores vibrantes ya cubren las calles de la capital burgalesa. Con el tema 'Jardines del Mundo', este viernes empezó la decimotercera edición de la Fiesta de las Flores, un evento que durante todo este fin de semana convertirá los monumentos y rincones más emblemáticos del centro histórico en auténticas obras de arte natural. Lo ha hecho en un día con pocos tintes primaverales, pero con la misma ilusión de cada año.

El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con la Asociación de Floristas de Burgos (Flojabur), ha diseñado un recorrido que invita a viajar por los cinco continentes sin salir de la ciudad. Con una inversión de 140.000 euros, la edición de este año destaca por su ambición estética y por la participación de escuelas de arte floral de toda España.

Ya desde por la mañana, locales y turistas se han acercado a los puntos principales para fotografiar las instalaciones. Bajo el lema 'Distintas raíces, un mismo jardín', la organización quiere reivindicar una imagen de Burgos como un espacio capaz de integrar sensibilidades diversas a través del lenguaje universal de las flores. Así, las flores embellecen durante estos días rincones emblemáticos de la ciudad como la fachada del Ayuntamiento, la Plaza del Rey San Fernando, la escalinata de San Gil y el Arco de Santa María o el propio Paseo del Espolón, que en esta cita se convierte en el corazón de la fiesta, con el templete como referente.

Cerca de un centenar de personas, entre 70 floristas y 30 voluntarios, junto a escuelas y asociaciones llegadas desde distintos puntos de España, participarán en la iniciativa, así como colaboradores procedentes de México, Colombia o Mali, que reforzarán el carácter internacional y multicultural de la cita, son los artífices de una cita que pone más bonita si cabe a la capital burgalesa.

Por la tarde llegó la inauguración oficial de la cita, que estuvo acompañada por el ritmo de Caballo de Tralla en el templete del Espolón y con la apertura del mercado de flores. Durante la inauguración, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, recordó que en la edición de este año "hablamos de jardines del mundo". Destacó que el trabajo que se ha hecho en las distintas ubicaciones, "la verdad es que es espectacular". Además, junto al disfrute de las decoraciones florales, "hay conciertos, hay talleres, hay distintas actividades". A ello se suma el mercado de las flores, un buen lugar para saber cómo es el trabajo que desarrollan los profesionales del sector y también una oportunidad, apuntó Ayala, para "promocionar nuestro comercio local", con puestos con flores frescas y decoración.

Sin embargo, esto es solo el principio. El programa cultural para el sábado y domingo promete mantener la energía alta con espectáculos de circo y acrobacias en la Plaza del Rey San Fernando, así como actuaciones musicales que van desde el rock-country de Humming Walls hasta fragmentos de musicales como Grease y La Bella y la Bestia y propuestas de danza y patinaje artístico en el Paseo Marceliano Santa María.

La Fiesta de las Flores se consolida así como una cita imprescindible en el calendario burgalés, fusionando el rico patrimonio arquitectónico de la ciudad con la efímera belleza de las flores y las plantas. Para no perderse ningún detalle y conocer la ruta completa de este 'mapamundi floral', burgaleses y visitantes pueden utilizar el código QR disponible en los folletos y cartelería.