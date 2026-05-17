Así se vive el Día de las Familias en Burgos: Una fiesta apta para todos los públicos

Un momento de diversión en el Día Internacional de las Familias, este domingo en la Plaza Mayor.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Día Internacional de las Familias, que se ha celebrado este domingo 15 de mayo, en la Plaza Mayor se convirtió en una fiesta apta para todos los públicos. Entre las asociaciones participantes en esta cita, organizaron decenas de actividades para pasar una jornada dominical entretenida y en buena compañía.

Las familias se reivindican, todas. Las numerosas, las que tienen un hijo único, las biparentales o las monomarentales, las que tienen hijos en acogida, aquellas que conviven con una discapacidad en alguno de sus miembros, las que están en riesgo de exclusión social, las madres que optaron por la lactancia prolongada y las que apuestan por la educación católica o eligieron la pública.

En esta iniciativa, organizada desde la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Burgos, se busca la inclusión, la armonía y que las asociaciones se den a conocer para que en todos los hogares conozcan los recursos que pueden tener a su alcance en distintos momentos de la vida.

La Fundación Aspanias, la Asociación de Madres de la Leche, la Federación Católica de Madres y Padres de Alumnos de Burgos (FECAMPA Burgos), la Asociación para la Defensa de la Mujer, La Rueda, y la Asociación de Familias de Personas Sordas, Aransbur, fueron algunas de las que ofrecieron información y organizaron talleres para niños y padres y madres.

La Rueda lleva años participando en esta jornada y su misión fue poner el foco en la diversidad familiar y en el apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Tamara Freire, integrante de la asociación, explicó que el objetivo de su presencia en esta actividad es "poner en valor diferentes modelos de familia", especialmente aquellas realidades menos visibles, como las familias monoparentales o las mujeres que afrontan situaciones de vulnerabilidad. La entidad trabaja principalmente con víctimas de violencia de género y ofrece servicios de asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, además de programas de sensibilización en colegios, institutos y municipios de la provincia, así como iniciativas de inserción laboral, acompañamiento social y conciliación de la vida familiar y laboral.

Esta asociación organizó el taller bajo el nombre ‘Familia al despliegue’, en el que los niños podían representar a su propia familia dentro de una pequeña casa de papel. "La idea es que todas las familias tienen cabida", señaló Freire, quien destacó el simbolismo del hogar como espacio de acogida y convivencia, independientemente del modelo familiar.

También estuvo presente Fecampa Burgos, la federación que agrupa a las asociaciones de madres y padres de los centros concertados de la ciudad. Su presidenta, Yolanda Martínez, destacó que la entidad participa cada año en esta celebración con actividades sencillas orientadas al público infantil. En esta edición propusieron talleres de flores de papel y decoración de botes con rotuladores, con el objetivo de ofrecer un espacio lúdico para los más pequeños.

Desde la federación defendieron además la importancia de la implicación de las familias en el ámbito educativo y reivindicaron la libertad de elección de centro escolar. Yolanda subrayó que la organización trabaja para que "todos los colegios, tanto públicos como concertados, tengan los mismos derechos y obligaciones", al tiempo que recordó el carácter católico de buena parte de los centros integrados en la federación.

El taller de la Fundación Aspanias de pintar bolsas de tela fue uno de los éxitos de la jornada y desde Aransbur reivindicaron el aprendizaje de la lengua de signos. "¿Cómo te llamas?", preguntaban a los pequeños que se acercaban, para después mostrarles cómo se decía su nombre usando las manos.

Los juegos y los cuentacuentos fueron otras de las actividades más perseguidas por los niños, con sus padres detrás de ellos, compartiendo momentos de diversión en familia. Patricia Pastor realizó varios cuentacuentos, promovidos por las Madres de la Leche, que, a la vez, dispusieron de espacios "tranquilos" para favorecer la lactancia de los más pequeños.

Con Pequeños Zoológos, los niños, simplemente, lo fliparon. Cobayas, insectos, gusanos, gallinas... Animales al alcance de la vista y del tacto, porque también pudieron acariciarlos y conocer qué cuidados necesitan para vivir.