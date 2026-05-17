¿Has participado en el Día de la Bici 2026? Búscate en nuestras fotos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Éxito rotundo. Los burgaleses se volcaron un año más en el Día de la Bici para pedalear de la mano de Fundación Candeal- Proyecto Hombre en la vigésima cuarta edición de esta tradicional marcha solidaria, que en esta ocasión estuvo acompañada de buenas temperaturas. Miles de burgaleses participaron en una cita afianzada en el calendario y que cada año parte desde la Iglesia Real y Antigua de Gamonal.

El objetivo de esta cita deportiva no competitiva y solidaria es «sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de adicciones y el impacto positivo del deporte en el desarrollo personal y social» y «crear un espacio de convivencia y disfrute familiar, donde personas de todas las edades puedan participar en una actividad inclusiva y solidaria», tal y como señaló la responsable de la entidad Marta González.

«A lo largo de estos años, hemos atendido a 67.800 personas y 4.200 en el último año», apuntó González, quien recordó que la recaudación de la venta de los dorsales «nos permite cerrar el año con mayor solvencia y a mantener servicios, equipo e instalaciones». Especialmente preocupante es la denominada «patología dual», que combina «el consumo de sustancias con las enfermedades mentales» y «muy especialmente la falta de acceso de la mujer a tratamiento».

Los perfiles femeninos que llegan a la entidad «son muy heterogéneos». «Un treinta por ciento son mujeres de más de 45 años con consumo invisibilizado de alcohol. Otra parte son jóvenes de menos de 30 años con problemas de salud mental unidos a adicciones o a policonsumo, y también llegan mujeres mayores con adicciones comportamentales como el juego y las compras». Ante este escenario, la directora de Proyecto Hombre señala que «una de las metas de la entidad en estos últimos años es llegar más a la mujer» y que «accedan antes al tratamiento». «Es un reto trabajar para que la mujer acceda igual que el hombre a los tratamientos».

También se ha incrementado el trabajo de intervención con jóvenes y sus familias. Un trabajo que se centra en «ayudar a adolescentes que tienen un consumo de sustancias, al que además se suman otras dificultades de comportamiento, emocionales o escolares, así como problemas con el juego o con las nuevas tecnologías y ahora también con la pornografía, que consumen en muchos casos de una forma abusiva».

Familias, grupos de amigos, parejas y ciclistas aficionados protagonizaron la espléndida mañana del domingo dando pedales por una buena causa. Una de esas personas es Carlos quien, acompañado de sus tres hijos, participa un año más en la cita. «Hoy es un día para pasarlo bien, para dar pedales y dar visibilidad al deporte como fuente de salud». En el mismo sentido se expresó Marian, que acudió a la marcha con su grupo de amigos. «Somos ciclistas aficionadas y no solemos fallar a la cita», aseveró, al tiempo que animó a los burgaleses a «participar en próximas ediciones para dar visibilidad a la problemática de las adicciones».

Un año más, la meta de la carrera se situó en el parque de la Quinta. Los participantes disfrutaron de un merecido almuerzo, la animación de Zumba Burgos y se celebró el tradicional sorteo de regalos.