Burgos se suma a la red de LaLiga contra el odio en el deporte con talleres sobre bullying y racismo

Un momento de la presentación de la Red de Ciudades de LaLiga para erradicar el odio, el racismo, el bullying y la xenofobia en el deporte.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La ciudad de Burgos se incorpora oficialmente a la Red de Ciudades impulsada por LaLiga y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para combatir el odio, el racismo, la xenofobia y el bullying en el ámbito deportivo. La iniciativa ha sido presentada este lunes por la concejal de Deportes, Carolina Álvarez, acompañada por Raquel Garoz Pascual, de la Fundación del Burgos CF, y José Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LALIGA.

El proyecto busca extender campañas de sensibilización y formación a través de talleres dirigidos a clubes deportivos, entrenadores, árbitros, educadores, técnicos municipales y fuerzas de seguridad, con el objetivo de prevenir conductas discriminatorias y violentas en los terrenos de juego, especialmente en el deporte base.

Álvarez ha destacado la preocupación por los comportamientos violentos en el deporte o en los terrenos de juego, ya sea entre aficionados e incluso en categorías infantiles o amateur. "Que tenga que ir la policía a un partido de niños es bastante lamentable", afirmó, insistiendo en que muchas de estas conductas tienen su origen en la actitud de los adultos. "Los pequeños se empapan del comportamiento que tenemos los mayores y esto se refleja en el campo", añadió.

La edil recordó que Burgos fue invitada a participar en esta red el pasado año por contar con un equipo en LaLiga Hypermotion y formalizó su adhesión mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 18 de diciembre de 2025. Además, destacó que el programa no supondrá ningún coste económico para el Ayuntamiento, ya que está íntegramente financiado por LaLiga.

Burgos se estrena en la red con los primeros talleres sobre bullying, que se celebran este martes, en dos turnos en la Sala Polisón a las 11.00 y a las 16.00 horas. La convocatoria está dirigida a representantes de clubes deportivos, asociaciones, responsables educativos, técnicos de igualdad, Policía Local y otros agentes vinculados al deporte.

José Montero explicó que estos cursos están impartidos por profesionales vinculados al Consejo General de la Psicología y se estructuran en tres áreas: detección del acoso, herramientas para combatirlo y prevención futura. El representante de LaLiga señaló que el organismo pretende trasladar a las ciudades el trabajo que ya desarrolla en el fútbol profesional para "erradicar el discurso de odio". "Para nosotros lo importante es la colaboración de las ciudades y de los clubes y, en este aspecto, el Burgos CF es ejemplar", subrayó, para indicar que cuando ha habido "alguna situación difícil se han tomado las medidas oportunas y ha reaccionado en todo momento".

"El fútbol tiene mucha fuerza y una enorme capacidad de educar para lo bueno y para lo malo", señaló Montero, quien realizó un llamamiento a dirigentes deportivos, jugadores, responsables políticos y medios de comunicación para "modular el lenguaje" y ser conscientes de la influencia que ejercen sobre niños y jóvenes.

Por su parte, Raquel Garoz, del Burgos CF, subrayó la necesidad de trabajar desde edades tempranas y lamentó que algunos encuentros deportivos infantiles estén marcados por la tensión en las gradas. "No podemos permitir nada semejante", señaló en referencia a la presencia policial en partidos de menores.