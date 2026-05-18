El 'Pekin Express' de Taiwán rodará en Burgos con los rostros populares del entretenimiento asiático

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

'What a trip 2', un reality show de viajes y aventuras, parecido a la producción 'Pekín Express', recorrerá varias ciudades españolas y recalará en Burgos los próximos 7 y 8 de junio. El equipo de producción está estos días en la ciudad buscando localizaciones donde grabar y definiendo los retos a los que se tendrán que enfrentar algunos de los rostros más populares del entretenimiento asiático y de las redes sociales de Taiwán, Corea del Sur o Singapur, entre otros países de la zona.

La productora ejecutiva del programa, Peiwen Zheng, explicó, a través de un traductor, que la primera temporada del programa se rodó en Nueva Zelanda el año pasado y este 2026 se decidieron por España, y van a pasar por varias ciudades de Castilla y León. El equipo de profesionales estará compuesto por 80 personas, entre los técnicos y los talentos, y el rodaje se prolongará durante mes y medio, ya que se emiten una treintena de capítulos.

La previsión es regresar a Burgos en los primeros días de junio para grabar el episodio correspondiente, en el que los famosos taiwaneses realizarán pruebas vinculadas a la figura del Cid, con indumentaria medieval, y también sobre el patrimonio histórico de la ciudad. La plaza del Rey San Fernando, junto a la Catedral, será uno de los escenarios elegidos, según comentaba el equipo de producción.

"Nuestro programa está realizado por las tres empresas más grandes de telecomunicaciones de Taiwán y las tres empresas más grandes de medios de comunicación de Singapur", resaltaba Zheng, para poner en contexto la importancia de esta producción con la que esperan llegar a los 200 millones de visualizaciones en distintos mercados asiáticos e internacionales.

El equipo de producción explicaba que rodar en Europa, a nivel logístico y cultural, no tiene nada que ver con Taiwán o Nueva Zelanda, y comentaron que les ha sorprendido la calidez humana de los españoles, que se han volcado con este programa de televisión. "La humanidad supera la riqueza cultural de este país", indicaba la productora ejecutiva, que añadía que al principio pensaban encontrar magníficos monumentos o reliquias culturales, pero que lo más importante es la "calidez que transmite la gente local".

El equipo también se ha interesado por la artesanía y los oficios tradicionales y, de hecho, van a contar con profesionales de estos sectores para las pruebas que desarrollarán en los distintos programas que se rueden en España.

Un momento de la visita del equipo de televisión taiwanés a Burgos.SANTI OTERO

En su búsqueda de localizaciones en Burgos, este equipo de televisión ha contado con la colaboración de la oficina de la Burgos Film Commission, desde ProBurgos, como explicaba Andrea Álvarez. "Os podéis imaginar que el centro de Burgos les ha impresionado y les veremos por aquí en junio moverse libremente; será como una locura asiática, un reality que promete", comentaba Álvarez, que señalaba también que están cerrando alguna otra grabación en la provincia en la zona de la Ribera del Duero o quizá del Arlanza, ya que les ha interesado todo lo que tiene que ver con el mundo del vino.

En el mañana del lunes, el equipo de producción pasó por la plaza del Rey San Fernando, donde tenía previsto recibirles la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Sin embargo, problemas de agenda de última hora impidieron este encuentro y, finalmente, fue Carlos Niño, concejal de turismo, quien pudo compartir unos instantes con ellos e interesarse por su trabajo.

La producción centrará parte de sus contenidos en el ambiente de la Semana Cidiana, incorporando además la participación de integrantes de asociaciones cidianas caracterizados con indumentaria histórica para distintas actividades.

100 millones de visualizaciones

Según los datos facilitados por la productora, la primera temporada del programa superó los 120 millones de visualizaciones globales y generó más de 50.000 búsquedas en redes sociales y plataformas digitales. Para esta segunda temporada, la previsión supera los 200 millones de visualizaciones en distintos mercados asiáticos e internacionales.

El programa prevé su emisión en plataformas y canales audiovisuales de Taiwán, China, Japón, Singapur, Malasia, Hong Kong, Macao o Tailandia, alcanzando potencialmente una audiencia de más de 1.500 millones de espectadores chinos y asiáticos.

El proyecto está impulsado por un equipo de producción de referencia en la industria audiovisual asiática, con experiencia en grandes formatos de entretenimiento, cine y televisión internacional y participación en producciones galardonadas en los premios Golden Horse y otros reconocimientos cinematográficos.