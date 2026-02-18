Cine burgalés con Denominación de Origen

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Para que luego digan que en las provincias apenas hay movimiento. No hace falta mudarse a grandes urbes en busca de oportunidades. Ni siquiera en el cine, aunque por el camino uno se encuentre más espinas que rosas. En Burgos, sin ir más lejos, la ansiada conformación de la Film Commission -pospuesta por culpa de la pandemia- pretende abrir la puerta al talento local. Y el Festival Petronila, inmerso ya de lleno en su primera edición, se erige como altavoz de aquellas propuestas con Denominación de Origen que merecen mayor visibilidad.

Fuera de competición pero con visos de llegar lejos, cinco cineastas burgaleses proyectaron este miércoles sus cortometrajes en el auditorio Elcírculo de la calle Ana Lopidana. Una «sesión muy especial», en palabras del director del festival, Jorge Rivero, concebida para dar la alternativa a jóvenes creadores asentados en el territorio que aspiran a hacerse un hueco en el séptimo arte. Y no son pocos, afortunadamente. Según reconoció la directora general de la Fundación Círculo, Laura Sebastián, se han recibido «muchos trabajos».

Presentados estos cortos con D. O. Petronila en sociedad, llegaría el turno de los dos primeros pases enmarcados en la Sección Oficial. Casi una treintena de obras procedentes 17 países. 440 minutos de cine, que se dice pronto, divididos en seis sesiones con entrada libre hasta completar aforo, en el auditorio Elcírculo, de aquí al jueves. Todo con el objetivo, tal y como expuso Rivero, de «recoger una amplia paleta de visiones, temáticas, miradas y puntos de vista sobre temas de lo más diverso a nivel internacional».

Harto complicado lo tuvo la organización a la hora de hacer criba, ya que Petronila recibió más de 600 proyectos. Eso demuestra, sin duda, que «hemos tenido una muy buena respuesta en cuanto a la convocatoria». Y con nombres plenamente consolidados en el panorama patrio como Daniel Sánchez Arévalo , Javier Marco, Mabel Lozano o Javier Corcuera.

Asiduos a grandes festivales y con un envidiable palmarés en sus trayectorias compiten con jóvenes promesas del celuloide. Es el caso de Raquel Larrosa, nominada a los Premios Goya 2026 gracias a Disonancia, donde da voz a las mujeres saharauis que se juegan la vida detectando minas antipersonas. O la portuguesa Marta Reis Andrade, Espiga de Plata en la última edición de la Seminci con Dog Alone y ahora en Petronila con Cão Sozinho.

Iberoamérica resuena con fuerza, está claro. Era de esperar, a juicio de Rivero, por su histórico «compromiso con el cine social». Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela... Inevitablemente, hay países que se quedaron fuera porque el cupo de obras seleccionadas era limitado. De lo contrario, el festival de cine burgalés se hubiese tenido que prolongar durante un mes como mínimo.

Barriendo para casa, no podía faltar en Petronila una sección dedicada a Castilla y León. Con nueve cortometrajes, para más señas, a cargo de Isa Sáez Pérez (Burgos), Juan Carlos Mostaza (Valladolid y León), Néstor López (León), Diana Rojo (León), Sara Martínez Sanz (Valladolid), Greta Díaz Moreau (Valladolid), Alicia Van Assche (de Madrid, aunque afincada en El Bierzo) y Atefeh Jalali, oriunda de Irán pero con participación leonesa en la producción de su cinta Ajar.

Niños y adolescentes también tienen mucho que decir y aportar. De ahí la sección Nuevos Públicos, que este mismo miércoles por la mañana reunió a más de 1.300 chavales de 14 centros educativos a través de tres pases en función de su edad (de 3 a 7, de 7 a 12 y de 12 a 15 años). Como era de esperar, se lo pasaron «muy bien» visionando una veintena de cortos procedentes de España, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Noruega, República Checa, Reino Unido, Brasil y Mauricio.

Con permiso de la mujer que da nombre a este festival, Isabel Coixet brillará con luz propia. Antes, durante y después de recoger el Petronila de Honor, este sábado a partir de las 8 de la tarde, en la gran gala que tendrá lugar en Elcírculo. Lo hará, además, mediante la proyección de uno de sus cortometrajes y otros tres, producidos por ella misma, a cargo de «cineastas muy jóvenes a las que quiere dar una oportunidad e impulso en el sector». Por eso, y por el «marcado carácter social» de su filmografía, el coordinador del festival tuvo claro desde el primer momento que era «la persona ideal para recibir este premio».

Con un sinfín de proyecciones, talleres, conferencias y actividades por delante hasta el viernes 27 de febrero, puede que sea demasiado pronto para hacer balance. Sin embargo, Rivero asegura que «el respaldo que hemos empezado a sentir en la ciudad ya es visible». Lo demuestran, por ejemplo, las «colas» durante las dos primeras jornadas para recoger las entradas de la gala del sábado. Por lo tanto, confía en que «todavía vaya mejor» conforme avancen los días. Entre otras cosas, porque «tenemos un plantel de jurados y de invitados profesionales de bastante nivel».

De cara a futuras ediciones, uno de los retos que se marca la Fundación Círculo es implementar su apuesta por la accesibilidad. Por ahora, varias de las sesiones disponen de herramientas para facilitar el disfrute de personas sorda y ciegas. No en vano, Rivero espera que se pueda «ir ampliando poco a poco esa línea de trabajo» para que Petronila esté, definitivamente, libre de barreras al cien por cien.