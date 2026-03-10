Desirée Vila, el gran salto de la vida

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Sobran influencers y faltan referentes. Yo creo que personas como Desirée, desde su verdad incontestable, es el tipo de personas que la juventud debe seguir y en quien debe inspirarse», reflexiona el actor Dani Rovira en el documental ‘Ganas de vivir’, que narra la experiencia vital de la atleta paralímpica Desirée Vila y que este jueves, 12 de marzo, se estrenará en el Festival de Cine de Málaga.

«Yo siempre estoy buscando buenas historias que llevar a la pantalla. Me habló de Desirée una persona cercana y, aunque ya había salido en programas de televisión [en la actualidad participa en el programa de TVE ‘Top Chef. Dulces y famosos’] y se mueve muy bien por las redes, yo no la tenía ubicada. Pero descubrí una historia apasionante que tenía que ser contada», señala Rodrigo Espinel, productor del documental. Este vallisoletano, que estudió el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos, indica que el proyecto creció exponencialmente cuando involucró como director de la película al actor y rapero Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’.

«A partir de ahí el documental pasó a ser algo más que una biografía de una deportista de atletismo adaptado, es un viaje del propio Juanma donde se profundiza en temas como el perdón, la superación, la aceptación del destino que nos ha tocado vivir a cada uno...», explica el productor. «Juanma había trabajado con Morena Films en varios proyectos, había dirigido un corto dos años atrás y le encantó el ofrecimiento de dirigir esta película. Tiene un 70% de discapacidad y es difícil encontrar una persona tan activa y que se involucre en tantas cosas, ¡es agotador seguirle!», ríe. «Además de sus trabajos cinematográficos, está su carrera como cantante con La Excepción, practica un deporte llamado boccia del que ha ganado campeonatos, está dirigiendo la obra de teatro de ‘Campeones’... Increíble», asevera.

Desirée Vila y El Langui despliegan una gran complicidad a lo largo de la película.MORENA FILMS

Desirée Vila Bargiela nació en Gondomar (Pontevedra) en 1998. A los 16 años, cuando entrenaba gimnasia acrobática -disciplina en la que llegó a proclamarse Campeona de España- sufrió una gravísima fractura de tibia y peroné saltando en una cama elástica. A causa de una negligencia médica, las roturas óseas derivaron en la amputación de su pierna derecha. Lejos de rendirse, exploró diferentes deportes, como el tenis en silla de ruedas, el baloncesto y la natación, hasta que en 2018 descubrió el atletismo, disciplina en la que debutó proclamándose campeona de España en los 100 metros y en salto de longitud.

«Lo único incurable son las ganas de vivir», se dice en el filme. Tras perder la pierna, Vila tuvo que aprender a manejarse con la prótesis, pero sobre todo a perder el miedo que lo invadía todo: el miedo a caerse, el miedo a que se rompiera su pierna artificial, a no lesionarse... A pesar de que se acostumbró rápidamente a su nueva vida e intentó que fuera lo más normal posible, la deportista gallega tuvo una gran momento de crisis al finalizar sus estudios de Bachillerato. «Colapsé», le confiesa a El Langui. Lo que relata Vila en esa secuencia es estremecedor.

Otros protagonistas

Además de Desirée Vila y El Langui, desfilan por el documental una serie de figuras que enriquecen, apoyan y complementan la historia de la atleta. El actor y humorista Dani Rovira, el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, la exgimnasta olímpica Almudena Cid, la periodista y escritora Irene Villa, el artista contemporáneo Okuda San Miguel, el entrenador Luis Felipe Meliz, la experta en moda Lucía Francesh, la psicóloga Manuela Rodríguez y la periodista Almudena Rivera. Y, por supuesto, otras deportistas paralímpicas como Eva Moral, Adiaratou Iglesias y la nadadora burgalesa Marta Fernández Infante.

Desirée con la periodista y escritora Irene Villa, que perdió las dos piernas en un atentado de la banda terrorista ETA.MORENA FILMS

El documental, que se nutre de conversaciones de Vila con los demás intervinientes, confesiones con el director e imágenes de archivo familiares y de su trayectoria deportiva, finaliza con tres grandes saltos. Uno, sobre la arena del foso de la pista de atletismo ante otros protagonistas. Dos, en una piscina junto a El Langui y el pequeño Ian Fernández, un niño que nació con la condición llamada Osteogénesis Imperfecta -la conocida como ‘enfermedad de los huesos de cristal’- muy amigo del actor y cantante. Y tres: el salto hacia el futuro, hacia las ganas de vivir del título que reflejan todos los protagonistas de este documental.

La cita malagueña

Para Rodrigo Espinel, «estrenar en Málaga es el trampolín perfecto para una película que lanza un mensaje muy importante en favor de la empatía, la tolerancia y la capacidad de sobreponerse a la adversidad». En este sentido, el productor vallisoletano remarca que ‘Ganas de vivir’ es «mucho más que la biografía de una deportista. La conmovedora historia de Desirée, narrada desde la mirada única de El Langui, tiene el poder de emocionar, motivar y provocar cambios reales en la manera en que entendemos la discapacidad», destaca el productor, que el año pasado también estrenó en la cita andaluza otro filme, el largometraje de Julio Medem ‘8’, y rodará en junio en Navarra su nueva película, «un ‘thriller’ con un director muy importante que todavía no puedo desvelar».

Tras el estreno en la capital malacitana, la película llegará a los cines y seguirá participando en el circuito de festivales. «El 18 de marzo tendrá lugar la ‘premier’ en Madrid y luego habrá una explotación en salas ‘de cine en cine’, rotando por distintas ciudades. Pero fundamentalmente es un documental para ver en Televisión Española, Movistar Plus+ y Telemadrid», explica Espinel.

Desi Vila salta ante la mirada de Okuda San Miguel, Marta Fernández, Vicente del Bosque y Dani Rovira.MORENA FILMS

El guion de ‘Ganas de vivir’ es del canario Jorge Laguna; la fotografía, de Tristán Rosa; la música original, de la canaria Celia Rivero Santana, y el montaje, de Alejandro Martos. El diseño del póster es de Natalia de Frutos y el tráiler lo firma Omar de Pablo. Latido Films se encarga de las ventas internacionales.

‘Ganas de vivir’ es una producción de Morena Films en coproducción con Morena Docs, con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y RTVM, con la financiación del Ayuntamiento de Madrid, con el patrocinio de la Fundación Adecco y de Valladolid Film Commission (UNESCO Creative City of Film), y con la colaboración del Comité Paralímpico Español y de Canary Islands Film – Gobierno de Canarias.