La compraventa de vivienda en Burgos remonta en marzo tras dos meses de caídas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Tras dos meses de caídas, la compraventa de vivienda vuelve a remontar el vuelo en la provincia burgalesa. El mes de marzo ha registrado un incremento de las operaciones, alcanzando las 493 compraventas de vivienda. La cifra devuelve a la provincia a las registradas a lo largo del 2025, año de récord.

De las 493 compraventas, 95 fueron sobre vivienda nueva y 398, de vivienda usada. En enero de este mismo año, la provincia cerraba el mes con 419 compraventas, mientras que en febrero caía por debajo de las 400, hasta las 391.

Estos datos ponen de manifiesto que, al contrario de lo que ha ocurrido este mes a nivel autonómico y nacional, Burgos arrastra el ‘efecto 2025’, con un mes de marzo que logra volver a ese listón de casi 500 operaciones mensuales, poniendo de manifiesto que el mercado de Burgos no está sufriendo un pinchazo, sino lo que podría ser una estabilización en la parte alta del ciclo.

Sea como fuere, las cifras siguen poniendo de relevancia la hegemonía de la segunda mano. La falta de vivienda nueva, sumada a unos precios más competitivos, supone que la vivienda usada siga siendo el motor indiscutible del mercado burgalés, representando aproximadamente ocho de cada diez operaciones.

Cabe señalar, además, que el primer trimestre del año suele ser más frío contractualmente debido a la cuesta de enero y al cierre de operaciones del año anterior. Marzo marca oficialmente el inicio de la temporada alta inmobiliaria, y Burgos ha registrado en el tercer mes del año una demanda que así lo pone de manifiesto.

También lo refleja así la comparativa interanual y es que en marzo de 2025, las cifras de compraventa se situaban en valores muy similares, con 483 operaciones. Anteriormente, en 2024, la crisis de materiales por el estallido de la guerra de Ucrania enfriaba el mercado inmobiliario y ese marzo se cerraba con 244 operaciones de compraventa, un dato muy similar al de 2020, año de pandemia, cuando se rondaron las 200 operaciones. Los meses de marzo de los años 2022 y 2023, con 487 y 403 operaciones, fueron testigos de la recuperación del mercado tras la crisis sanitaria.

Volviendo al pasado mes de marzo y tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) Burgos se sitúa como la tercera provincia de Castilla y León con mayor movimiento inmobiliario en ese mes, solo por detrás de Valladolid y León. Teniendo en cuenta el tipo de vivienda, de las 493 operaciones de compraventa, 472 eran vivienda libre y 21, protegida.

Así las cosas, la vivienda libre representa el 95,7% de todas las transacciones realizadas en la provincia durante ese mes, dejando a la vivienda protegida con un papel muy residual, con apenas el 4,3% del total. Se trata de una tendencia habitual en la mayor parte del país, donde la oferta y el movimiento de vivienda protegida en los últimos años es prácticamente inexistente.

A mayores de las 493 operaciones de compraventa de vivienda, en la provincia burgalesa se produjeron otras 359 transmisiones de vivienda. De ellas, 20 se produjeron mediante donación, 238 a través de herencias y 101, por otros métodos no especificados.

Otras fincas

En marzo se firmaron 3.591 transmisiones de fincas. Del total, 1.644 correspondieron a fincas rústicas y 1.947 a fincas de carácter urbano. De estas últimas, 852 eran viviendas, 344 eran solares y el resto, otro tipo de finca.