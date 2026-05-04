Las reformas no recuperan el desplome de los visados de vivienda nueva en Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La construcción de vivienda nueva arrancó el año tan frío como el invierno. Durante los tres primeros meses del año 2026 se registraron visados para 251 inmuebles. El dato cae a la mitad. Son los proyectos que se plantean para ejecutar en los próximos meses. El año pasado arrancó con 500 proyectos. Si bien la cifra es el doble de cómo se cerró el 2025. En los últimos tres meses se visaron 122 inmuebles en toda la provincia.

Esta brutal caída hace que el total de revisiones presentadas ante el Colegio de Arquitectos de Burgos, que se refieren a nuevos inmuebles y rehabilitación de los ya existentes, no se remonta con las reformas. En total, la entidad colegial revisó intervenciones y diseños para 439 casas. Son números que suponen un descenso interanual del 34,5%. En los primeros tres meses de 2025 se registraron documentos para 670 viviendas.

Un flojo inicio del año sobre el papel que no preocupa en la sede colegial de la Avenida de la Paz. «Son datos que vemos de manera anual, esta es la imagen de cómo empezamos, pero aún quedan tres trimestres más para ver lo que pasa», señala el presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, Javier Achirica. Desde la institución se advierte que la sensación en el sector es de tranquilidad. «Percibimos que hay demanda, los promotores dicen que no hay suelo, las inmobiliarias que piso que sale se vende de manera inmediata y los ingresos por visado que en este trimestre están por encima de las previsiones que habíamos marcado en el colegio», concluye.

Nueva construcción

El sector de la edificación nueva está marcado por las grandes promociones de la capital. El indicador está marcado en los últimos dos años por las grandes promociones de cuatro torres a lo largo del bulevar con 22 alturas. Una proyección del diseño de Herzog y Meuron que paralizó la crisis y se han despertado en los últimos años. Así, este primer trimestre la cifra es ligeramente más baja con 251 inmuebles. De ellos, casi la mitad se ubican en la capital. La ciudad registra visados para 136 casas lo que supone un descenso del 55% respecto al mismo periodo del año pasado en el que se registraron 303.

En el resto de la provincia también han caído las promociones. En el ámbito rural lo más común son promociones por vivienda. En estos primeros tres meses se han presentado al colegio proyectos para levantar 90, lo que supone un descenso interanual del 26%. El año pasado se había movido la documentación para edificar 123.

El alfoz es el tercer espacio donde más se promueven nuevos proyectos. Pero, como sucede en los dos primeros del ranking, también hay un desplome de inmuebles definidos. Se han presentado diseños para 22 cuando en el mismo periodo del año anterior fueron 63. Con todo es el cuarto mejor inicio del año tras los dos ejercicios pasados y el año 2022 con 28 proyectos. Aranda de Duero y Miranda de Ebro a penas suman tres inmuebles entre ambas capitales comarcales. Son dos proyectos destinados a la capital de la ribera del Duero y uno para la ribera del Ebro. En Aranda el año pasado no se registró ningún proyecto, pero en mirada en los tres primeros meses de 2025 se registraron 11.

En estos nuevos proyectos se ven el cambio en el cambio en el diseño. «Hace años los proyectos tratabas de colocar espacios que se apretaban en los metros que tenías. Ahora, aunque hay de todo, sí es cierto que el comprador no busca esas estrecheces, los promotores lo saben y se trabaja con viviendas más holgadas», remarca Achirica. Otro elemento que se ha colado en los diseños de viviendas burgaleses que antes no era tan común son las terrazas. Los espacios, por pequeños que sean, que permiten tomar aire y disfrutar. «Desde la pandemia, que tomamos en valor la necesidad de espacios al aire libre en la vivienda, se han incluido, ahora no hay promoción que no incluya una terraza por pequeña que sea, aunque se pierda al de espacio del interior», sostiene.

Rehabilitación

El otro pilar de los proyectos de edificación es la reforma. Los proyectos de mejora de edificios existentes que se plantean en tres modalidades. No todas las intervenciones requieren visado. Con lo que hay más de los que detalla la estadística del Observatorio de Vivienda del Colegio de Arquitectos. En el primer trimestre se revisaron iniciativas para el arreglo de 188 casas. Eso supone un incremento del 10% respecto a los 170 visados de rehabilitación que se ingresaron de enero a marzo de 2025.

En los últimos dos años la envolvente de edificios ha marcado el ritmo de la rehabilitación en Burgos. El impulso de los fondos europeos para la accesibilidad y reducción del consumo energético y el aislamiento disparó los proyectos. Esta burbuja ya ha empezado a desinflarse al terminar el último plazo de solicitud de ayudas en enero de 2026. Han caído un 40% en el inicio de 2026 respecto al año anterior. Si en 2025 se registraron obras de aislamiento y revestimiento de fachada para 96 edificios, este año se han presentado 58. «En muchos casos la resolución de estos proyectos se ha retrasado mucho en la Junta de Castilla y León y se han concentrado en determinado momento, lo que además implica que vaya disminuyendo poco a poco, pero son intervenciones que seguirán», vaticina Achirica. No es fácil. La envolvente supone una inversión de entre 5.000 y 10.000 euros por vivienda y «las comunidades de vecinos tendrán que decidir si siguen o no».

Lo que si sube en materia de rehabilitación son las reformas de las casas ya existentes. Crecen tanto las intervenciones integrales como las acciones parciales en alguno de los elementos constructivos de la vivienda. Lo que se ha disparado prácticamente el doble que hace un año es la reforma integral. Se ha pasado de 26 inmuebles entre enero y marzo de 2025 a 53 en el inicio del presente ejercicio. Ante una demanda de vivienda disparada y precios elevados, la opción de adaptar la casa actual u optar por un inmueble de segunda mano es mucho una opción que se tiene en cuenta.

En cuanto a la rehabilitación de partes de la vivienda también ha crecido. Desdoblar espacios para ganar una habitación o unificar cocina y salón al estilo de los Hermanos decoran dos veces son opciones muy seguidas. En total se han visado 77 proyectos de reforma parcial en el primer trimestre de 2026. La cifra es un 60% más alta que hace un año cuando se presentaron diseños para 48 inmuebles.