Noche Blanca 2026: Estos son los espectáculos de gran formato en Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La capital burgalesa se prepara para recibir una de sus citas culturales más esperadas, la Noche Blanca. El próximo 23 de mayo, desde las 19 horas y hasta las 2 de la madrugada, las calles se transformarán en un «gran escenario» y «un hervidero de creatividad, ocio y cultura». Así lo avanzó la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, quien destacó que «contará con más de 150 propuestas repartidas por toda la capital, pensadas para todos los públicos y, en su inmensa mayoría, de acceso gratuito».

«Es una de las noches más especiales para nuestra ciudad», ha afirmado Ballesteros durante la presentación. «Hemos diseñado una programación que abarca desde la observación y el folclore hasta el teatro y los conciertos, con aperturas extraordinarias de espacios emblemáticos. El objetivo es que la ciudadanía se apropie del espacio público y disfrute de experiencias inmersivas únicas», añadió.

Así las cosas, el plato fuerte de la jornada será el espectáculo ‘Muaré Experience’, una propuesta innovadora que fusiona un concierto de rock en directo con la majestuosidad del teatro aéreo. La plaza de Santa Teresa será el escenario donde la banda Duchamp Pilot y Voalá Project crearán una sinergia de rock psicodélico y artes visuales. «Veremos a 12 artistas sobrevolando la ciudad a 30 metros de altura en un espectáculo que ha recorrido 30 países y que dejará una imagen imborrable en Burgos», destacó Ballesteros.

La luz será el hilo conductor de otras grandes intervenciones. El Parque del Doctor Vara se convertirá en un entorno onírico gracias a ‘Bulla’, una instalación de la reconocida creadora Lola Solanilla. Con más de 3.500 esferas luminosas flotantes, este proyecto, avalado por la trayectoria de Solanilla en festivales internacionales como Lyon o Ámsterdam, «transformará por completo el paisaje urbano a través de la experimentación lumínica».

Por otra parte, el patrimonio burgalés cobrará vida mediante la tecnología. La Catedral de Burgos volverá a ser el centro de atención con ‘Aura Lux’, un videomapping que fusiona música electrónica e ilustración sobre la fachada de Santa María. «Esta experiencia visual inmersiva tratará temas como la construcción del templo y la diversidad cultural», apuntó la popular. Además, el Arco de Santa María también contará con un videomapping arquitectónico que «transformará el espacio en un dinámico marco visual».

Las artes escénicas también tendrán gran protagonismo. En la plaza del Rey San Fernando, la compañía Chaussons Rouges presentará ‘Épiphytes’, donde cuatro bailarinas-acróbatas desafiarán la gravedad sobre una estructura metálica para crear un bosque vivo y sensorial. Por otro lado, la compañía Efimer traerá a ‘De Peluche’, «un títere de seis metros de altura con forma de mono gigante que, movido por un carro-grúa, hará las delicias de los más pequeños». El muñeco gigante estará recorriendo el Paseo Sierra de Atapuerca para interactuar con las familias.

Para finalizar, Andrea Ballesteros quiso poner en valor el «gran esfuerzo de coordinación» que supone este evento, en el que participan una decena de instituciones locales. «Queremos que Burgos sea un escenario gigante donde burgaleses y visitantes disfruten de las decenas de propuestas culturales y de ocio», aseveró.