Vox critica el «silencio informativo» del PP sobre las fiestas de San Pedro y San Pablo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«A falta de un mes para la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo, no sabemos nada de la programación». Así lo denunció el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, manifestó su profunda preocupación ante lo que considera un «vacío absoluto» en la gestión cultural de la ciudad.

El concejal lamentó que la concejalía de Cultura esté perdiendo competencias de manera progresiva en favor de la Sociedad de Promoción, ProBurgos. Martínez-Acitores denunció así la falta de información y de previsión en eventos clave, señalando que el equipo de Gobierno mantiene un «apagón informativo» respecto a la programación de las fiestas de San Pedro y San Pablo, así como a una posible celebración del centenario del Himno a Burgos.

Asimismo, el portavoz lamentó que el equipo de gobierno «carezca de un plan B en caso de que la licitación para la gestión de la Escuela de Música quede desierta». Por otro lado, Martínez-Acitores ha mostrado su desacuerdo con la ubicación de la feria taurina dentro de la concejalía de Deportes, rechazando el argumento oficial de que «los festejos dependen de esta área simplemente porque el Coliseum Burgos sea un espacio deportivo».

En el ámbito urbanístico, el grupo municipal ha sembrado dudas sobre la verdadera voluntad política del Partido Popular para acometer la remodelación del estadio municipal de El Plantío. Tras la reunión con técnicos de la Junta de Castilla y León, el portavoz de Vox aseguró que «los requerimientos normativos señalados son salvables, pero no entendemos por qué no se ha dado respuesta a esas cuestiones».

Finalmente, el concejal considera que el equipo de Gobierno quiere centralizar todos los esfuerzos en el Mercado Norte, priorizando esta obra en detrimento de otros proyectos necesarios para la ciudad que, a su juicio, han quedado en el olvido, como las actuaciones en El Plantío y la zona de CLH.