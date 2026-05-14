Burgos licita de nuevo la Escuela Municipal de Música con un canon de 85.000 euros al año

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los nuevos pliegos para sacar a concurso la gestión y docencia de la Escuela Municipal de Música 'Antonio de Cabezón' están listos para su publicación. La Junta de Gobierno acaba de aprobarlos, con un nuevo estudio económico, después de que la anterior licitación quedara desierta. La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, que se había comprometido a tenerlos listos este mes de mayo con la idea de llegar a tiempo al próximo curso, defendió que el nuevo expediente incorpora un estudio económico "realista" y rebaja algunas exigencias para facilitar la concurrencia de empresas.

El contrato sale con un canon municipal de 170.000 euros para dos años, es decir, 85.000 euros anuales con IVA incluido, con la posibilidad de tres prórrogas para otros tres cursos con la posibilidad de que, a partir de la primera, se puedan revisar las cuotas que pagan los alumnos. El canon actual está fijado en 48.000 euros, un 55,6% más.

El nuevo modelo "corrige" algunos aspectos que pudieron dificultar la participación de empresas en la anterior licitación. Entre los principales cambios figura la eliminación de la escuela de música tradicional —centrada en instrumentos como la dulzaina—, que según explicó suponía unos costes anuales de 43.000 euros, de los que 20.000 repercutían directamente en el canon municipal.

Otra de las novedades es la reducción de la previsión mínima de alumnado. El anterior pliego calculaba la viabilidad del servicio con 750 estudiantes, mientras que el nuevo estudio económico fija el umbral en 685 alumnos. Según la portavoz, se trata de una previsión "más prudente" que permitiría a la futura adjudicataria obtener mayores ingresos si consigue aumentar las matrículas.

El estudio económico estima unos ingresos cercanos a los 470.000 euros anuales para la escuela, de los que aproximadamente el 75% procederían de las cuotas del alumnado y el 25% restante del canon municipal. Las tasas para los estudiantes mantendrán la subida del 17% ya prevista en el anterior contrato fallido.

Ballesteros insistió en que el Consistorio asume además numerosos gastos indirectos que no recaen sobre la empresa adjudicataria, como el uso gratuito de las instalaciones de Bernardas y de la Casa de Cultura de Gamonal, el suministro de agua, luz y gas, la limpieza o los servicios de conserjería.

La portavoz defendió también que el estudio económico incorpora un beneficio industrial del 6%, porcentaje que comparó con el 3,3% contemplado en la actual licitación del Ayuntamiento de Valladolid. Según señaló, el nuevo expediente se ha elaborado teniendo en cuenta los costes reales del servicio y las condiciones laborales derivadas del convenio colectivo vigente y de los acuerdos alcanzados en el SERLA.

En octubre de 2025 se aprobaron en Junta de Gobierno unos pliegos con un canon de 102.000 euros anuales, frente a los 55.000 euros del anterior, que quedó adjudicado por 48.000 euros.

En aquella ocasión, el contrato quedó desierto y, desde el equipo de Gobierno, se achacó a la dificultad de poner en marcha los estudios de música tradicional; Ballesteros indicaba que el coste de esta especialidad se elevaba a 43.000 euros.

Durante estos meses se ha trabajado por sacar un nuevo concurso que, por fin, llega ahora con la expectativa de tener un adjudicatario para que empiece con los preparativos del próximo curso, después de un año académico complicado, porque se empezó tarde y después se paró la actividad durante casi un mes, por los problemas derivados de la ampliación del servicio durante un curso más sin contar con contrato en vigor.

Oficina de Turismo

Por otro lado, durante la Junta de Gobierno se aprobó la adjudicación de las obras de adecuación de la nueva oficina de turismo en los bajos del Teatro Principal. La empresa Valuarte Conservación del Patrimonio comenzará las actuaciones en el plazo de un mes y el desarrollo de los trabajos se prolongará cinco meses.

Ballesteros recordó que se habilitará espacio en el edificio de la Escuela de Música ‘Antonio de Cabezón’, para ubicar allí a los Gigantillos y Gigantones, después de las fiestas de San Pedro. Desde el área de Turismo y de Educación estudiarán a medio plazo alguna adecuación del espacio para que se convierta en la nueva Casa de los Gigantillos con actividades para el público escolar de la ciudad.

Por cierto, que en esta última Junta de Gobierno, y también vinculado a los Gigantillos y Gigantones, se ha acordado el pago de los reconocimientos extrajudiciales de crédito para abonar las facturas pendientes a la Asociación Cultural Gigantillos y Gigantones de los años 2024 y 2025. Los miembros de este colectivo, que son los encargados de portar y bailar a estas figuras durante las fiestas, así como en el Corpus y Curpillos, recibirán 35.243 euros correspondientes a hace dos años y otros 38.122 euros por el 2025.