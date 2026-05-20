Los propietarios de los edificios en ruina de Cardenal Segura revisarán el alcance de las obras

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La propiedad de los edificios en ruina de la calle Cardenal Segura ha tomado cartas en el asunto, tras los requerimientos que les han llegado desde el Ayuntamiento de Burgos en relación con el deber de conservación de los inmuebles situados en los números 2 y 4. El concejal José Antonio López explicó que se revisará el alcance de las obras previstas en el inmueble ante el empeoramiento de su estado estructural. Además, ofreció novedades sobre la situación de los otros tres expedientes de ruina que preocupan en el área de Licencias.

En el caso concreto de Cardenal Segura, López señaló que los dueños han solicitado acceso al interior del edificio para realizar una nueva inspección técnica y comprobar si la actuación inicialmente proyectada resulta ya insuficiente. El proyecto de intervención que llegó a autorizar el Ayuntamiento contemplaba actuaciones sobre las plantas superiores y la cubierta, pero las sospechas municipales apuntan a que será necesario extender la intervención a todo el edificio.

El inmueble, situado en los números 2 y 4 de Cardenal Segura y conectado con la Plaza Mayor, permanece vallado desde finales de marzo tras ser declarado en situación de "ruina inminente" por el riesgo de colapso detectado por los servicios técnicos municipales. La intervención obligó entonces al desalojo de varios locales comerciales y al cierre perimetral de la zona por motivos de seguridad.

El caso más delicado es actualmente el del edificio de la calle Progreso, número 14. El popular, que presidió la Comisión de Licencias en sustitución de Juan Manuel Manso, explicó que hace dos semanas los técnicos municipales realizaron una nueva inspección y constataron que el estado del inmueble "es peor" que cuando se abrió el expediente de ruina. Según detalló, han aparecido "más forjados caídos", se ha ampliado el vallado de seguridad y se ha desviado el tráfico en la zona, además de repintarse un paso de peatones para mejorar la seguridad vial.

La previsión es que va a proceder a declarar la ruina total de este edificio que hace esquina, entre Progreso y San Pablo, "por cuanto el coste de reposición o el deber de conservación se ha excedido en más de un 50%, siempre teniendo en cuenta que tiene una protección ambiental, estructural e integral". Entre los siguientes pasos, está por decidir si se insta la venta forzosa del inmueble o se recurre a una ejecución subsidiaria, en la que el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo en primera instancia de los costes de la actuación", comentó.

Asimismo, avanzó nuevas actuaciones con un contrato de emergencia por parte del Ayuntamiento de Burgos en el inmueble de Hospital Militar. Desde el área de Licencias se tenían expectativas de que se formalizase la venta por parte de los propietarios, que en este caso era la Sareb, pero se han difuminado; tras una primera toma de contacto, la operación no fructificó. "Los servicios técnicos tienen que tomar la determinación de si ese edificio se tiene que demoler o no; en este momento se entiende que la situación de ruina no ha superado el 50% como en el caso de Progreso", aseguró. También esta zona está acordonada para prevenir daños personales a los viandantes.

Por último, en el caso de una vivienda unifamiliar de la calle Diego Luis de San Vitores, la situación se ha estabilizado después de que la propietaria abandonara voluntariamente el edificio con intención de venderlo.