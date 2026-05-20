Concluyen las obras del pavimento podotáctil en Burgos y se agilizarán 49 autorizaciones de terrazas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Licencias da por terminadas las obras de instalación del pavimento podotáctil, para acotar los itinerarios peatonales accesibles en las calles con ordenación singular en las que se permite la colocación de terrazas de hostelería adosadas a fachada.

Esta es una buena noticia para el sector de hostelería, ya que se avanzará en la resolución de las autorizaciones que estaban pendientes por este motivo. El concejal José Antonio López indicaba que son aproximadamente 49 resoluciones las que dependían de esta circunstancia. «En las últimas dos semanas habré firmado 20 autorizaciones de terrazas instaladas en suelo podotáctil», precisaba López.

Se avanzará en este sentido porque estaban aprobados también los planes de emergencia para las terrazas en zonas singulares como las calles San Lorenzo, Sombrerería o la plaza Roma, en Gamonal.

Fue el pasado octubre cuando comenzaron las actuaciones por parte de los trabajadores de la empresa Enza SYS por 94.797 euros con el IVA incluido. Y las obras se retomaron en marzo para pegar unos tacos de acero inoxidable porque era necesario hacerlo en unas condiciones determinadas de temperatura.

Por cierto, que está previsto realizar un nuevo contrato para otra zona singular para la instalación de terrazas de hostelería, en la zona del San Gil y Fernán González. El concejal titular de Licencias, Juan Manuel Manso, confiaba el pasado marzo en obtener una partida económica «que no llegará a los 40.000 euros» para que se pueda ejecutar la obra del pavimento podotáctil en esta parte del centro de la ciudad.