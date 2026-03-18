Manso da por concluidas las licencias de las terrazas de hostelería en zonas singulares

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Licencias del Ayuntamiento de Burgos da por aprobados los planes de emergencia para las terrazas en zonas singulares de la capital burgalesa, como son la calle San Lorenzo y Sombrerería, justo en el momento en el que se acaban de retomar las obras de instalación del pavimento podotáctil.

Así lo ha asegurado el concejal popular, Juan Manuel Manso, que apuntaba que con el avance de estas dos cuestiones se podría dar por «terminadas las licencias correspondientes a estas zonas».

Durante la última reunión de la Comisión Municipal de Licencias, Manso informó a los grupos de que la empresa adjudicataria de la instalación del podotáctil está trabajando en la calle San Lorenzo, donde se hizo una primera fase de fresado de las baldosas y no se pudo continuar por las condiciones climatológicas adversas. «Falta de pegar unos tacos de acero inoxidable porque hay que hacerlo en unas condiciones determinadas de temperatura y cuando se comenzó hacía demasiado frío y se despegaban», indicó.

Fue el pasado octubre cuando comenzaron las actuaciones por parte de los trabajadores de la empresa Enza SYS por 94.797 euros con el IVA incluido, a pesar de que los trámites de adjudicación se terminaron en mayo de 2025.

Manso informaba también, a este respecto, que queda por hacer «un proyectito» para otra zona singular para la instalación de terrazas de hostelería, que es la zona del San Gil y Fernán González, cuya solicitud, presentada por la Federación de Hostelería, se admitió cuando se estaba modificando la ordenanza para la instalación de veladores. El concejal confía en obtener una partida económica «que no llegará a los 40.000 euros», a pesar de que el presupuesto está todavía prorrogado, para que se pueda ejecutar la obra del pavimento podotáctil en esta parte del centro de la ciudad.

A este respecto indicó que siguen llegando nuevas solicitudes para la instalación de terrazas o para modificar las autorizaciones. «Esta es una cuestión viva» que se atiende desde Licencias, aunque no pudo precisar datos concretos de licencias pendientes de autorización, después del atasco en la gestión de las autorizaciones que se vivió el pasado año. Manso solo concretó que el concejal José Antonio López «había firmado en los últimos 15 días unas 50 licencias nuevas».

La concejala socialista, Dolores Ovejero, lamentó la falta de información sobre cómo están las solicitudes de las licencias de terrazas. «Nos han dicho que el tiempo que pierden recabando datos es un tiempo que pierden para trabajar en la revisión de las licencias», expuso, a la vez que indicó que aproximadamente 50 hosteleros han solicitado el cambio de estacional a permanente, es decir, poder instalar terraza todo el año.

Ovejero indicó que cuando se termine con la instalación del pavimento podotáctil y una vez aprobados los planes de emergencia de las zonas singulares, los técnicos tendrán que ponerse con las peticiones de terraza presentadas por los hosteleros con establecimiento en zonas singulares. De esta manera, desmentía la afirmación de Manso en relación con que se daba por terminada la tramitación de las terrazas en esos espacios. «Los técnicos tendrán que volver a empezar con los permisos de las 50 terrazas pendientes en las zonas singulares, que están sin informar, a la espera de estas dos cuestiones», concluyó.

Por cierto, que los últimos datos conocidos, del pasado enero, indicaban que la hostelería burgalesa había tramitado en el Ayuntamiento de Burgos 723 autorizaciones para la instalación de terrazas en la vía pública, después de la última gran regularización con motivo de la última ordenanza. En ese momento, 156 hosteleros estaban pendientes de conocer si el Ayuntamiento de Burgos les autoriza la colocación de veladores.