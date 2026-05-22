De la playa al frescor del norte: Burgos conquista al sector turístico de Alicante con su propuesta para el verano

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Huir de las noches tropicales y el asfalto ardiente para refugiarse en paisajes infinitos, cuevas prehistóricas y bodegas subterráneas. Con esa sugerente carta de presentación ha desembarcado Burgos este jueves en Alicante. En esta ocasión, el Ayuntamiento y la Diputación han sumado fuerzas, a través de Sodebur y ProBurgos, con la agencia mayorista Interrías para seducir al mercado del Levante, cuyo público busca, cada vez más, alternativas de turismo de interior de alta calidad y con un clima idóneo para los meses estivales.

El encuentro, que reunió a una treintena de agencias de viajes y profesionales clave del sector turístico nacional, sirvió para desvelar un catálogo de experiencias diseñadas a medida para dinamizar el norte peninsular.

Naturaleza salvaje y tres Patrimonios de la Humanidad

La propuesta burgalesa para este verano destaca por su diversidad, estructurada en torno a los grandes atractivos de la provincia y la capital. En materia de turismo verde y de aventura, la provincia sacó músculo enseñando sus siete espacios naturales protegidos y el imponente Geoparque Mundial UNESCO Las Loras, así como enclaves monumentales como la joya romana de Clunia o Montes Obarenes.

La capital, por su parte, centró su atractivo en hitos universales como los yacimientos de Atapuerca, las huellas de la Ruta Cidiana y el Camino de Santiago. Tres elementos que, sin duda, vertebran una oferta cultural y museística de primer orden durante todo el verano.

Para tender puentes entre el norte y el Mediterráneo, la estrategia de ProBurgos se materializa en el convenio de promoción suscrito el pasado mes de enero en Fitur entre los ayuntamientos de Burgos y Alicante, permitiendo que ambas ciudades compartan soportes publicitarios y oficinas de turismo para potenciar mutuamente sus destinos.

Un brindis por la gastronomía de proximidad

El paladar es una de las mejores herramientas de convicción. Durante la jornada, la Denominación de Origen (DO) Arlanza, integrada en el Club de Producto Burgos Gastronomy City, lideró una degustación de productos de kilómetro cero. Así, los agentes alicantinos pudieron comprobar en primera persona el potencial enoturístico de la provincia, maridando la riqueza monumental con la excelencia agroalimentaria local.

Nuevos horizontes

La estrategia de captación de viajeros no se detiene en el Levante. En las próximas semanas, Burgos viajará hasta Portugal, de la mano de Turespaña y la Junta de Castilla y León, para replicar este modelo de promoción aprovechando el fuerte arraigo de la agencia Interrías en el país luso.

Para asegurar que el impacto de estas presentaciones dure todo el año, la campaña se apoya en una ambiciosa estrategia digital. Esta incluye el lanzamiento de un catálogo interactivo permanentemente actualizado con todos los paquetes turísticos, campañas segmentadas de email marketing para profesionales y una fuerte inversión en redes sociales orientada directamente a inspirar al viajero final.