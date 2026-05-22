La hucha, las colonias y el banco verde. Así es la exposición que narra los cien años de Caja Burgos

Exposición 'Presente continuo. Cien años de Caja de Burgos' que estará abierta al público hasta el 26 de julio en Cultural Cordón.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Desde la réplica del acta de constitución de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos a la maqueta del Centro de Arte Contemporáneo de Burgos (CAB) o las imágenes de la nueva sede del Edificio Nexo. Cien años de historia a través de los objetos que han marcado una generación a la que Caja Burgos ha acompañado. Un relato de una historia común que se observa en aquellos elementos cotidianos que nos acercan a lo que fuimos.

El banco verde que aún se conserva en algunos rincones de la ciudad. El cerdito de cerámica blanco que era una hucha con los colores corporativos amarillo y rojo junto a una cartilla de ahorro escolar. El calendario que marcaba las horas y los días en decenas de espacios públicos, el termómetro con el logo que replicaba la escultura del Cid. La réplica de las bolsas para las cartas escritas de comunicación interna entre oficinas, o sustituidas por los volátiles emails y nubes compartidas.

La exposición 'Presente continuo. Cien años de Caja Burgos' es la exposición con la que la antigua caja, hoy transformada en Fundación, repasa sus cien años de historia. «No es solo una exposición histórica, recorrido del que estamos muy orgullosos, es una muestra de un proyecto que tiene mucho presente, pero, sobre todo, mucho futuro», señaló el presidente de Fundación Caja Burgos, Ginés Clemente.

«Es tremendamente difícil concretar cien años de historia de una entidad, además una como Caja de burgos, en una exposición limitada a unos metros cuadrados pero creo que si algo ha caracterizado el pasado destacaría la cercanía, la escucha y el compromiso con lo cercano», resumió el director general de Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero.

La exposición ha buscado no ser una secuencia temporal sino convertirse en una amalgama de recuerdos y ejemplo de evolución tema a tema: sede, ahorro escolar, comunicaciones, programación cultural, colección artística, tecnología... Una visión del ayer y el hoy de la entidad, pero también de la sociedad burgalesa. «Se ha planteado eludiendo la secuencia cronológica por hacer algo muy sentimental, alto que atendiera a los sentimientos del visitante y se van a encontrar un gran muro en el que él mismo se interroga y dialoga con los objetos que han formado parte de su memoria», remarcó el comisario de la exposición, Javier del Campo.