Fundación Caja de Burgos, cien años apostando por la cultura. Estos son sus números

El director general de Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, y la responsable de Cultura e Innovación Educativa, Beatriz Rodriguez, en la presentación del avance de la programación por el centenario de la entidad.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Fundación Caja de Burgos está inmersa en la celebración de su centenario. Cien años que celebra con una extensa y cuidada programación cultural con la que buscan mostrar su filosofía como programadores. «Entemos la cultura como una herramienta para aumentar el espíritu crítico, para favorecer la cohesión social y para generar valor contribuyendo al desarrollo de las personas y de la sociedad», reivindicó el director general de Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero.

La entidad adelanta una primera selección de sus citas culturales con las que busca celebrar este aniversario con música, danza, teatro y todo tipo de proyectos de creación artística innovadores. Un ejemplo del impulso de la creación cultural que ha impulsado la entidad ya fuera como Caja de Ahorros o como Fundación. Cada año desde la entidad, que hoy tiene su sede en el edificio Nexo de la Plaza de la Libertad, programan 300 actividades culturales en Burgos que reúnen a 60.000 espectadores. Una actividad cultural que se complementa con 11 proyectos expositivos. «Es una apuesta clara por la cultura viva, la cultura abierta y la cultura en diálogo con la ciudad», confirma Barbero.

La mayor parte de esta actividad se desarrolla en sus centros culturales: Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos, Centro de Arte Contemporáneo de Burgos (CAB) y Cultural Aranda de Duero. «Son cifras que, para un entorno como el de Burgos, reflejan, por un lado, la intensidad de la programación que queremos proponer, y, sobre todo, la respuesta que conseguimos del público en las mismas es muy reconfortante», reivindicó el director general de la institución.

Una labor que impulsa la parte cultural de la celebración de este centanario. Está prevista por un lado la Bienal Burgos «centrados en la creación contemporánea, es nuestra apuesta por la innovación urbana». Por otro se realizará un recorrido por la actividad desarrolalda por la entidad desde 1926 con la puesta en marcha de de una muestra sobre los cien años de historia de Caja de Burgos que «nos permitirá compartir lo que entendemos que ha sido el camino que ha desarrollado Caja de Burgos en la Sociedad».

Mientras tanto se programan una serie de actividades diversas que buscan abarcar al mayor tipo de público posible de las que ya se ha dado a conocer un avance. «Queremos que esta programación llegue a todos los públicos con propuestas diversas y accesibles y con presencia tanto en la ciudad como en la provincia que nos parece muy importante por esa cohesión territorial que la entidad ha mantenido a lo largo de su historia y que seguirá desarrollando».

Entre las propuestas cantautores como Kevin Johansen que actuará con el ilustrador Liniers. Llegarán el 27 de mayo a Cultural Cordón con un espectáculo que fusiona canciones e ilustraciones en directo. Otro cantautor que se sumará a las actividades de la entidad es Andrés Suarez que presentará 'Lua', Karmento, que cerarrá su gira en colaboración con músicos locales y un espectáculo de Fetén Fetén en colaboración con la Orquesta Ciudad de La Mancha, o, pensando en el público joven, el concierto de Repion.

También habrá opera. El espectáculo 'La ópera de los tres centavos' es un espectáculo operístico sobre el papel pero la ejecución demostrará que «aquí las cosas no son lo que parecen», señala la responsable de Cultura e Inovación Educativa, Beatriz Rodríguez. El elenco está encabezado por Coque Malla. Hay momento para la danza. La compañía de Antonio Najarro acercará al Fórum 'Romance sonámbulo'. En las propuestas escénicas destaca la adaptación teatral del éxito de literatura juvenil 'Invisible' de Eloy moreno. El proyecto está liderado por la compañía LaJoven formada por jóvenes actores. Habrá también clásicos de la escena como Juan Echanove y Joaquín Climent con 'Esencia' e Imanol Arias y María Barranco con 'Mejor no decirlo'. Y Paloma San Basilio mostrará una versión contemporánea de Dulcinea.