Juan José Laborda repasa en una conferencia la Transición en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El próximo otoño se cumplen 50 años de la aprobación en las Cortes de la Ley para la Reforma Política. Ese día, el 18 de noviembre de 1976, comenzó el desmantelamiento del régimen franquista. Esta ley, impulsada por Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-Miranda, fue ratificada por el pueblo español masivamente en referéndum el 15 de diciembre de dicho año. Uno de los grandes hitos de lo que se ha dado en llamar la Transición Española.

Estos hechos y estos tiempos se vivieron en Burgos de forma especial. De ello hablará el político y profesor Juan José Laborda en la conferencia ‘La Transición Española’, que ofrecerá este miércoles en el Salón de Estrados de la Diputación a partir de las 20 horas. El acto, organizado por la Institución Fernán González -de la que Laborda es académico honorario-, tiene entrada libre hasta completar el aforo.

Además, el jueves 4 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, habrá un coloquio con algunos de los protagonistas de la Transición en Burgos que coordinará el periodista Miguel Calvo.

Libro sobre la Transición

Esta conferencia del político socialista completa la publicación del libro ‘La transición democrática en Burgos. Una tarea de todos’, presentado el pasado lunes. Esta obra, editada por la Institución Fernán González y promovida por el Grupo de Investigación en Comunicación y Patrimonio (CAYPAT) de la Universidad de Burgos, narra con detalle el incremento de la actividad represora al final de la dictadura y en los inicios de la democracia; cómo se vivió la clandestinidad; o la manera en que los franquistas se resituaron en partidos de derecha y centro para concurrir a las elecciones y el desembarco de los activistas clandestinos en partidos mayoritariamente de izquierda y extrema izquierda. Ofrece además detalles de algunos de los integrantes de la Junta Democrática de Burgos.

Presentación del libro sobre la Transición en Burgos.UBU

El libro, coordinado por José María Chomón, Mar Chicharro y Miguel Moreno Gallo, incluye fotografías inéditas del proceso democratizador en la capital y provincia de Burgos y contiene más de 800 referencias onomásticas de políticos y ciudadanos que participaron de forma activa en este proceso.

Las campañas electorales, el movimiento obrero, el papel de las mujeres, las movilizaciones ciudadanas en exigencia de mejoras y derechos, o entrevistas a algunos de los protagonistas, entre otras temáticas, completan esta obra.