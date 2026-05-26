Segundo atropello en Burgos en lo que va de día: esta vez en un 'punto negro' de la ciudad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida en la tarde de este martes después de ser arrollada por un turismo en Burgos. Se trata del segundo atropello en lo que va de día y ha tenido lugar en una de las zonas con mayores tasas de siniestralidad por este motivo: la avenida de las Islas Canarias.

El suceso, según detallan fuentes del 112, tuvo lugar pasadas las 7 de la tarde prácticamente a la altura de la calle Victoria Balfé, en el barrio del G-3. La mujer, de acuerdo a la información recabada al recibir el aviso, se encontraba consciente tras el impacto.

Inmediatamente, el 112 movilizaba a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia al lugar. Siguiendo el protocolo habitual, también se trasladó la incidencia al Cuerpo Nacional de Policía.

Horas antes, concretamente a las 7:40 de la mañana, una joven de unos 20 años requería asistencia sanitaria tras ser atropellada en el número 17 de la avenida de la Paz. Debido a ello, el 112 también informó a la Policía mientras Sacyl enviaba recursos.