Burgos se queda sin campamento urbano municipal por un conflicto de 20.000 euros

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los campamentos urbanos municipales de verano no se celebrarán este año en Burgos, como ya avanzó este periódico la semana pasada, al contactar con Aspanias, la entidad que los organizaba, y que confirmó que habían registrado la solicitud para no prorrogar el contrato por un año más, por discrepancias económicas. La ausencia de uno de los programas más consolidados para la conciliación familiar centró las críticas del grupo municipal socialista, que responsabiliza directamente al equipo de Gobierno del Partido Popular de no haber resuelto a tiempo los problemas económicos derivados de la edición del pasado verano.

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez, denunció tras el Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales celebrado este martes que la entidad Aspanias no quiso continuar gestionando los campamentos después de que no se compensara el incremento de costes asumido en 2025, unos 20.000 euros, derivados sobre todo del transporte de los menores desde el Hospital Militar hasta la sede de Fuentes Blancas.

Rodríguez recordó que el pasado verano la actividad dejó de desarrollarse en El Parral, por el cierre del parque por las obras, y pasó a celebrarse únicamente en el Parque de Fuentes Blancas, una circunstancia que, según explicó, disparó los gastos de organización. Según sostuvo, el Ayuntamiento se comprometió entonces a compensar económicamente a la entidad si aceptaba mantener el servicio en esas nuevas condiciones, algo que finalmente no ha ocurrido, a pesar de que la concejala Mila del Campo, se había comprometido. "La presidenta de la Gerencia no ha sido capaz ni de asegurar la compensación por las pérdidas sufridas ni de licitar un nuevo contrato con las condiciones actualizadas", criticó la edil socialista, que cifró en unos 20.000 euros la diferencia de costes respecto a ejercicios anteriores.

La viceportavoz del PSOE lamentó que Burgos pierda este verano un recurso "muy importante para la convivencia y la conciliación familiar", utilizado cada año por más de 300 menores de entre 6 y 12 años durante los meses de julio y agosto. También subrayó que los campamentos habían logrado mantenerse incluso durante la pandemia.