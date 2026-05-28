¿Eres amante de la escalada? Este pequeño pueblo de Burgos celebra en junio la tercera edición del Climbing Festival

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El municipio burgalés de Villaverde-Peñahorada se convertirá los próximos 20 y 21 de junio en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la escalada, la naturaleza y la música con la celebración del III Climbing Festival 2026, un evento que combinará deporte, convivencia y ocio en un entorno natural privilegiad, organizado por la sala de escalada de la capital burgalesa Air Rock.

«Villaverde-Peñahorada es una de las escuelas de escalada más reconocidas de Burgos, con una amplia variedad de vías y sectores que atraen cada año a deportistas de toda España», apuntan desde la organización.

La cita contará con actividades de escalada durante toda la jornada del sábado 20 de junio, desde las 10 hasta las 19 horas, además de actuaciones musicales y actividades festivas que se prolongarán hasta la madrugada. Entre los artistas y DJs participantes destacan Educarface, Rober in da House y Emilio Tatama.

El programa incluye también entrega de premios y sorteos para los participantes, consolidando un formato pensado tanto para escaladores experimentados como para aficionados y público general.

El domingo 21 de junio el festival continuará con una gran paellada popular a partir de las 15 horas, poniendo el broche final a un fin de semana de convivencia y deporte al aire libre.

El evento cuenta con la colaboración de numerosas entidades deportivas y empresas vinculadas al mundo de la montaña y la escalada, así como con el apoyo de clubes y organismos de Castilla y León. Las inscripciones para el festival están disponibles a través de la plataforma RockTheSport.