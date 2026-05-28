Estos pequeños pueblos de Burgos acogen en verano un original ciclo de conciertos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El ciclo Música Callada, impulsado por la Mancomunidad Encuentro de Caminos, celebra este verano su décima edición consolidándose como un referente cultural de vanguardia en el entorno rural. Bajo el evocador título ‘Lux aeterna’, la programación de este año «propone un diálogo directo y profundo con el eclipse solar que se avistará en la provincia de Burgos el próximo mes de agosto», tal y como señaló Fernando Gómez, organizador del cilo.

El festival contará con un ambicioso despliegue de doce conciertos y diversas acciones complementarias diseñadas para reforzar la relación entre la creación musical y el patrimonio histórico. Una de las grandes novedades de este aniversario es la incorporación del violinista Jorge Jiménez como nuevo director artístico. Jiménez, que ya ha participado en ediciones anteriores e incluso protagonizó una residencia artística en el ciclo, garantiza «una continuidad coherente con la esencia del proyecto, pero aportando una renovada visión creativa».

Así, el estreno nacional de ‘Lunaris’ con la flautista alemana Ana Stegmann y el violinista Jorge Jiménez, donde se incorpora la electrónica a los instrumentos más convencionales y que se basa en las fases de la luna; será interpretado el mismo día del eclipse en la iglesia de Cardeñuela de Riopico.

También el concierto de clausura, ‘Le Noir de L´etoile’ en el Carex de Atapuerca pone en clara sintonía la programación con el eje temático. Una obra de Gerard Grisey basada en la señal emitida por el pulsar ‘Vela’ y que interpretarán los ensembles neopercusión (España) y Qsion (México) bajo la dirección de Juanjo Guillem.

Pero la programación también rinde un homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento; así las sopranos Pilar Alva-Martín y Anna Beard en sendos conciertos, al primera en Olmos de Atapuerca y la segunda en la Ermita de Nuestra Señora del Valle, recorrerán la casi totalidad de música creada para voz y piano por Manuel de Falla.

Este año el ciclo quiere tener como protagonista especial al músico burgalés Diego Galaz, violinista, compositor e investigador de instrumentos insólitos. Su trayectoria representa una forma singular de entender la música «abierta a la tradición, a la experimentación tímbrica y a la capacidad de convertir cada objeto sonoro en una experiencia escénica».

La programación

En la Ermita de Nuestra Selora del Valle en Monasterio de Rodilla, El 1 de agosto, la soprano Ana Beard Fernández y el pianista Matthew Jorysz presentarán Falla 150 (II), segunda cita del homenaje del ciclo al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. El recital recorrerá el universo vocal y pianístico del compositor gaditano y su entorno musical, prolongando el diálogo de esta edición entre memoria, luz interior y escucha.

El 5 de agosto el dúo formado por Tatiana Stepanova y José Abel González ofrecerá un programa de piano a cuatro manos con obras de Grieg, Brahms, Falla y Músorgski. Una propuesta de gran amplitud expresiva, entre la danza, la evocación popular y la imaginación sinfónica trasladada al teclado.

El 7 de agosto el Cuarteto Gara presentará Tiempo, crisis y contemplación, un recorrido que parte del equilibrio clásico de Haydn, atraviesa la intensidad romántica de Mendelssohn y desemboca en la profundidad contemplativa de Beethoven.

El 9 de agosto el contrabajista Leonardo Teruggi, artista residente de esta edición, actuará junto al bandoneonista Juanjo Mosalini en Contrabajeando, un encuentro entre contrabajo y bandoneón que vincula el lenguaje camerístico con sonoridades de raíz popular y acento rioplatense.

En otros escenarios

El 26 de julio en Mina Esperanza, en Olmos de Atapuerca, tendrá lugar el pólogo de la edición. Ernesto Schmied abrirá el ciclo con Dedaidalos, una experiencia musical inmersiva concebida para activar la memoria y la espacialidad del antiguo enclave minero, integrando repertorio histórico, electrónica contemporánea y escucha expandida.

El 28 de julio, en Quintanapalla., Forma Antiqva, bajo la dirección de Aarón Zapico, presentará De Sopitu, una propuesta que revisita la tradición asturiana desde el rigor, la energía escénica y la personalidad sonora de una de las formaciones más reconocidas de la música antigua española.

El 29 de julio en Olmos de Atapuerca, la soprano Pilar Alva-Martín y el pianista Stefano Arena protagonizarán Falla 150 (I), primera aproximación del ciclo al aniversario de Manuel de Falla, con un programa que relaciona su música con la de Mompou, Valentín Ruiz-Aznar, JuanAlfonso García y Turina.

El 31 de julio en la Iglesia de San Martín de Tours de Atapuerca, Daniel del Pino, Vicente Cueva y Elena Escalza interpretarán Fanny, Clara & Elena, un programa para trío con piano dedicado a la creación femenina, con obras de Fanny Mendelssohn, Clara Schumann y Elena Kats-Chernin.

El 2 de agosto en Fresno de Rodilla, en la Iglesia de San Román, dentro de la sección ‘Tu forma me suena’, Intesa Duo ofrecerá una propuesta de concierto didáctico en torno a la música antigua, Caccini, Strozzi y el canto armenio.

El 3 de agosto, en Rubena, Jorge Jiménez, Diego Galaz y Diego Crespo presentarán Insólito, un programa creado específicamente para Música Callada que combina instrumentos históricos y no convencionales para proponer otra forma de escuchar el repertorio clásico y tradicional.

El 12 de agosto, jornada del eclipse., tras la observación del fenómeno astronómico, Anna Stegmann y Jorge Jiménez presentarán ‘Lunaris’, estreno nacional de un programa directamente vinculado al eclipse y a la poética de esta edición, donde luz, sombra y tiempo se convierten en materia musical.

El 19 de agosto, el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, acoge el concierto de clausura. Juanjo Guillem, junto a solistas de Neopercusión y Q-SION Percussion Ensemble, abordará Le Noir de l’Étoile de Gérard Grisey, una de las obras fundamentales del repertorio contemporáneo para seis percusionistas, sonidos de púlsares y espacio abierto. La clausura convertirá el CAREX en un gran escenario sonoro bajo el cielo de Atapuerca.

Los horarios concretos y la información práctica de cada concierto figuran en la programación general del ciclo. Las entradas para los conciertos podrán conseguirse a través de la página de teleentradas de Caja de Burgos y de correo electrónico (donde se les indicará la manera de abonarlas y recogerlas) info@musicacallada.es, También en la entrada de cada concierto media hora antes de su comienzo.