Arlanzón celebra el 30 de mayo el XXI Fiesta de las Vías Verdes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La localidad de Arlanzón se convertirá este 30 de mayo en el epicentrode la XXI edición de la Fiesta de las Vías Verdes, un encuentro que reúne a diversos municipios de la comarca, todos ellos vinculados por el antiguo trazado ferroviario «reconvertido hoy en un gran itinerario ecoturístico». Así lo destacó Marta Santamaría, presidenta de la Mancomunidad a cargo de este camino natural, quien añadió que la cita busca «estrechar lazos entre las localidades vecinas y ofrecer una alternativa cultural de primer orden»

El evento contará con un programa diverso diseñado «tanto para amantes de la historia como para familias» y es que se han programado visitas clave que incluyen «una excursión a los yacimientos arqueológicos de Foncea, un recorrido por los paisajes de los Terrones Colorados y un itinerario urbano para descubrir el pasado ferroviario y arquitectónico de Arlanzón».

Por otra parte, laa plaza del pueblo albergará bailes y actuaciones musicales, acompañados de un almuerzo popular y un taller infantil de orientación. Además, en colaboración con la Fundación Oxígeno, se instalará una muestra dedicada a los árboles singulares de la provincia.

Más allá del carácter festivo, la jornada pondrá el foco en la importancia de preservar y mejorar este corredor verde que «tiene necesidad constante de inversiones para su mantenimiento».

En este sentido, ya se están coordinando actuaciones de conservación urgentes, como la reciente reparación de una zona afectada por los temporales en Bezares y la rehabilitación del puente de Riocavado de la Sierra, un proyecto que ha contado con un presupuesto de 41.000 euros.