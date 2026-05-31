Así ha celebrado Burgos a la Virgen Blanca

Instante de la Romería de la Virgen Blanca.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Como cada año, el último domingo de mayo, la capital burgalesa se llenan de vida y color en una fiesta que ha crecido a lo largo de las décadas, la Romería de la Virgen Blanca. La cita se empezó a celebrar en 1994, cuando la comunidad decidió rendir homenaje a la Virgen en el lugar donde se alzaba su antiguo templo medieval, destruido durante la Guerra de la Independencia.

Así, el folclore, la tradición y las peñas de la ciudad regresaron un año más al cerro de San Miguel y lo hicieron con una tregua climatológica tras varios días de sofocante calor veraniego.

La jornada da el pistoletazo de salida al mes más festivo de la capital burgalesa. Como cada año, la cita arranca en la Iglesia de San Pedro de la Fuente desde donde fieles, autoridades, peñas y grupos de danzas acompañaron a la imagen de la Virgen Blanca hasta el Castillo. De amenizar la procesión se encargó el grupo de Danzas de San Pedro de la Fuente.

Como es tradición, antes de la jira es el momento de la celebración de la misa de campaña en honor a la imagen. La historia dice que ese fue lugar en el que estuvo ubicada la iglesia medieval de Nuestra Señora de la Blanca y que desapareció con la voladura del Castillo por los franceses durante la Guerra de la Independencia. La ceremonia contó con la participación del Grupo de Danzas Justo del Río.

En lo que dura la celebración religiosa, las peñas van calentando motores con sus pinchos de morcilla, chorizo y morro. En las barras decenas de burgaleses disfrutan de las buenas viandas en compañía a la espera del tradicional reparto de la paella.

En la barra de la Peña de Los Gamones, Elena disfruta con su hijas de unos pinchos. «Empezamos a venir hace cuatro años a esta fiesta y desde entonces no hemos faltado ni un solo año», señala, al tiempo que asegura que «nos gusta porque es mucho más tranquila y menos masificada que El Curpillos».

Paellada

Al otro lado de la campa, Dionisio Cabello y un importante número de voluntarios ya llevan horas trabajando en los preparativos de las 6.000 raciones de paella que después se repartieron entre los presentes y que cocina una empresa profesional.

Cabello es el precursor de esta paellada que nacía de una viaje a Valencia con el grupo de danzas al que pertenecía. «Aquel año le propuse al concejal de Festejos del momento, José Sagredo, hacer una en la romería y él recogió el guante encantado». Ahora la romería «no se entiende sin su paellada».

Una cita que «no sería posible sin el apoyo y la donación de los ingredientes de Alcampo», recordó Cabello quien señaló, además, la importancia de «empezar a pensar en un relevo generacional» para que la celebración «no muera».

A solo unos metros una familia disfruta de su plato de paella. «Nosotros somos de Venezuela y conocimos esta fiestas por unos amigos burgaleses que nos animaron a venir el año pasado. Este año hemos repetido porque nos gustó mucho. En nuestro país disfrutamos mucho de una comida con amigos al aire libre, explica Deilys con una sonrisa.

El folclore no faltó a la cita y es que los presentes pudieron disfrutar de los bailes tradicionales del grupo de danzas María Ángeles Saiz. Ya por la tarde hubo tiempo de bailar y hasta de echar alguna pequeña siesta para cerrar un domingo redondo