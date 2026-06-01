Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un año de espera, con el contrato caducado, para un nuevo pliego «exactamente igual que el anterior». Las trabajadoras del servicio municipal de Cuidados a la Infancia de Burgos no dan crédito y lamentan la situación de «precariedad» a la que seguirán viéndose abocadas tras la aprobación, el pasado 7 de mayo en Junta de Gobierno, de unas «condiciones pésimas» que llevan años denunciando y que se reflejan en las memorias anuales que realiza la empresa adjudicataria.

«El pliego anterior, de 2020, ya generó descontento al no contemplar las necesidades reales de las familias», señalan las profesionales del servicio, a través de un escrito remitido a este periódico, mientras remarcan que a lo largo de todo este tiempo «han sido varias las reuniones con los técnicos y la empresa para trasladarles nuestras sugerencias». Sin embargo, el Ayuntamiento parece haber hecho caso omiso a sus pretensiones porque «no se contempla una categoría profesional acorde a las funciones que acometemos diariamente».

Lo único que cambia, una vez comparados ambos pliegos, es que la el puesto de coordinadora pasa de dos tercios a una jornada completa. Por lo demás, casi nada nuevo bajo el sol. La categoría profesional sigue siendo la de monitor de ocio y tiempo libre pese a realizarse «funciones muy distintas» como la recogida de datos para informes anuales, cobros, gestión de altas a nuevos usuarios o atención telefónica. Todo ello compaginando el cuidado de los menores y, obviamente, con «tablas salariales por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI)».

Tampoco satisface la ratio fijada. Dos trabajadoras por turno para un máximo de 24 menores de entre 3 meses y 12 años «en un mismo espacio y atendidos simultáneamente», así como «niños con necesidades especiales hasta los 18». En su momento, se reclamó una mayor apertura horaria debido a la «alta demanda» y la «saturación» de los centros en fines de semana y vacaciones escolares. Algo lógico, tal y como señalan las propias profesionales, habida cuenta de que «las necesidades de las familias han cambiado, trabajando ambos progenitores sin redes de apoyo tan grandes como las que había hace años y con jornadas laborales que se amplían a sábados y domingos».

Denegada esta petición, el pliego mantiene un máximo de 6.770 horas anuales en los los centros Iqbal Masih, Pequeburgos y San Juanín, «saturados los fines de semana con listas de reserva casi iguales que las de asistencia». Y tampoco varían los topes fijados en el anterior pliego para los servicios de Cuidado Grupal (4.817) y a Domicilio (2.130). Este último, precisan las trabajadoras, «se ha suspendido este año durante dos meses por agotarse las horas».

A lo largo del pasado ejercicio, el servicio de Cuidados a la Infancia atendió a 11.402 menores. Casi un 30% más que en 2024. Cabe recordar, por otra parte, que se prevé la apertura de un nuevo centro de día infantil en el cívico de Fuentecillas. Una dotación necesaria, tal y como constató en su momento el equipo de Gobierno, al tratarse de un recurso cuyo número de usuarios se ha multiplicado exponencialmente a lo largo del último lustro.

Pese a ello, las trabajadoras consideran que «el Ayuntamiento no difunde la existencia de este servicio municipal». Frente a tal «descuido», sostienen que debería dársele más publicidad al ser todavía «desconocido por muchas familias» y funcionar únicamente gracias al «boca a boca».

​«Atención básica»

Después de insistir ante la técnico municipal y recibir como respuesta que «no se puede hacer nada» una vez sacado el pliego, las profesionales de Cuidados a la Infancia no descartan la opción de visibilizar su malestar con «cartelería» en los centros. También se barajó la posibilidad de realizar una «huelga de celo», consistente en el cumplimiento estricto del reglamento para ralentizar los ritmos de trabajo. Sin embargo, acabaron llegando a la conclusión de que lo fundamental es «garantizar la atención básica de los pequeños».

No olvidan tampoco las trabajadoras que muchos de sus usuarios son «personas con situaciones familiares, económicas y sociales complicadas». De ahí su empeño en asegurar un «buen funcionamiento del servicio» sin renunciar, desde luego, a una «situación laboral digna».