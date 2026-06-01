Vesga denuncia el primer golpe de calor en el "invernadero" del Mercado Norte de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista ha criticado la dejadez del equipo de Gobierno por no llegar a tiempo este verano con la contratación del sistema de climatización del Mercado Norte provisional, lo que convierte las instalaciones municipales en un "invernadero". Julián Vesga denuncia jornadas laborales de ocho a diez horas bajo un calor asfixiante, en cuanto se disparan las temperaturas, pero lamenta que el calor no solo lo sufren los trabajadores, sino también los clientes.

Como ejemplo de la situación, el concejal socialista comentó que la semana pasada tuvo que ser atendida una mujer octogenaria por lo que parece fue un "golpe de calor", según les han hecho llegar desde la asociación de comerciantes. "¿A qué tenemos que esperar para que se actúe? A que haya más personas que necesiten asistencia sanitaria porque el equipo de gobierno no ha sido capaz de poner los medios necesarios para impedir esto", se preguntaba.

Vesga recordaba que este espacio comercial abrió en octubre de 2024 y, por tanto, está a punto de vivir su segundo verano cuando ya en el primero se puso de manifiesto que se acumulaban altas temperaturas y, especialmente, con las olas de calor, cada año más largas y más tempranas. "Los dos ventiladores que se pusieron entrado julio de 2025 se quedan escasos", precisó.

En lugares de trabajo con actividad ligera, como atender o hacer la compra en un mercado, la temperatura debe mantenerse entre 17 y 27 grados centígrados en todo momento. "Y según hemos visto en diversos medios de comunicación y en vídeos que han colgado los propios comerciantes, esta temperatura se sobrepasa", añade.

Desde el PSOE advierten de que la situación ha dejado de ser una cuestión de comodidad para convertirse en un problema de salud pública y señalan que gran parte de la clientela habitual del mercado corresponde a personas de edad avanzada, especialmente vulnerables ante episodios de calor extremo.

El concejal realizó un repaso de la evolución del problema desde la apertura de las instalaciones provisionales, en octubre de 2024. Según recordó, el antiguo Mercado Norte contaba con sistemas de climatización y cortinas de acceso para mantener una temperatura adecuada, mientras que el recinto provisional carece de estas medidas.

Asimismo, reprochó al equipo de Gobierno que no haya cumplido el compromiso anunciado en marzo por el vicealcalde, Juan Manuel Manso, quien aseguró que las obras de climatización comenzarían en mayo y estarían concluidas antes del verano. Sin embargo, llegada la fecha, los trabajos no se han iniciado y el concejal de Comercio, César Barriada, ha reconocido que la instalación definitiva no llegará hasta 2027.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista reclama la instalación inmediata de equipos de climatización portátiles industriales dimensionados para toda la superficie del mercado, la convocatoria de una reunión entre el concejal responsable y los concesionarios, la licitación urgente del sistema definitivo de climatización y explicaciones públicas sobre los motivos que han llevado a retrasar una actuación que contaba con financiación prevista en el presupuesto municipal.

Vesga calificó de "chapuza" las actuaciones realizadas hasta ahora por el equipo de Gobierno y defendió que seguir recurriendo a soluciones provisionales supondrá un mayor coste económico para las arcas municipales si finalmente la climatización definitiva vuelve a aplazarse un año más.