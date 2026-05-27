El Mercado Norte provisional no tendrá aire acondicionado hasta 2027

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La ola de calor primaveral se ha hecho notar a lo largo de los últimos días en el Mercado Norte provisional de Burgos. Sin embargo, la instalación de un sistema de aire acondicionado tendrá que esperar a 2027. Hasta entonces, no quedará más remedio que seguir combatiendo las altas temperaturas con ventiladores. Es decir, la misma solución adoptada el pasado año después de que los comerciantes y la clientela expresasen su malestar a principios de verano.

De entrada, el equipo de Gobierno pretendía acometer la instalación del aire acondicionado a lo largo del presente ejercicio. De hecho, se reservó una partida de 200.000 euros en el presupuesto municipal para llevar a cabo dicha intervención. Y la sigue habiendo. No obstante, el concejal de Comercio, César Barriada, asegura que el proyecto se pospone por culpa de la «deslealtad institucional» de Vox al rechazar las cuentas presentadas por el Partido Popular.

«Hace un año ya se sabía», esgrimía este miércoles el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, antes de subrayar tiempo ha habido de sobra para licitar las obras con el fin de afrontar una «situación insostenible». Hasta el punto de que, según precisó, varios comerciantes han trasladado sus «quejas» a Barriada sin obtener respuesta.

Barriada, por su parte, considera «vergonzoso y lamentable» que Vox critique el retraso de esta actuación escudándose en que el presupuesto municipal no vio la luz hasta abril. Algo que, a su juicio, ha impedido al equipo de Gobierno tener margen de maniobra para operar en tiempo y forma de acuerdo a sus previsiones.

Sobre la solución provisional, similar a la del verano anterior, el edil 'popular' asegura que habilitarán ventiladores «más grandes». De momento, solo hay dos aunque se contempla ubicar alguno más. Teniendo además en cuenta las elevadas temperaturas de estos días, la idea es que estos equipos lleguen al Mercado «en los próximos días».

Antes de que Barriada culpabilizase tanto al PSOE como a Vox haciéndoles «partícipes del problema que se ha generado», Acitores señalaba que el vicealcalde, Juan Manuel Manso, se comprometió a culminar la instalación del aire acondicionado «en mayo» como tarde. En cualquier caso, cree que el concejal de Comercio «no es valiente, da la callada por respuesta y no quiere afrontar la situación porque sabe que no puede hacer nada».

Más allá del «silencio absoluto» por parte de un Ejecutivo que «cada semana cambia de proyecto prioritario», el portavoz de Vox afirmó que uno de los ventiladores del mercado provisional se trasladará este sábado a una ubicación desconocida. Preguntado sobre esta cuestión, Barriada lo desmintió tajantemente mientras acusaba a la formación verde de «tocar de oído» sin preguntar directamente al equipo de Gobierno.