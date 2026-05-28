Los comerciantes del Mercado Norte se resignan a seguir sin aire acondicionado

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Cuando el calor aprieta, el Mercado Norte provisional de Burgos se convierte automáticamente en un «invernadero». No tardaron en comprobarlo el pasado verano los comerciantes, cuyas quejas forzaron al Ayuntamiento a habilitar dos ventiladores de gran tamaño tras registrarse temperaturas por encima de los 30 grados. A renglón seguido, solicitaron la instalación de un sistema de aire acondicionado que, por aquel entonces, no se contemplaba en el presupuesto municipal. Y aunque ahora sí lo está, tendrán que esperar hasta 2027 para que su petición se haga realidad.

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Mercados Municipales de Burgos, David Herrero, constataba este miércoles a media mañana que el termómetro de su establecimiento marcaba 27 grados. Dentro de lo malo, se ha optado por reubicar los ventiladores en los accesos del mercado porque permanecer dentro podría resultar insoportable. Sobre todo para la clientela de edad avanzada, como un octogenario que el martes precisó asistencia sanitaria debido a un golpe de calor.

No les queda más remedio a los concesionarios que resignarse, aunque este método de climatización «no es una solución definitiva». Por ello, Herrero no deja de insistir en la necesidad de «poner un aire acondicionado de verdad». Cuanto antes, a poder ser, para que hacer la compra a partir de ahora no suponga un suplicio.

Mientras tanto, el aire acondicionado se ha convertido en un arma arrojadiza entre el Partido Popular y Vox, otrora socios de Gobierno. Y lo único claro, tal y como confirmaba el concejal de Comercio, César Barriada, es que el proyecto tendrá que esperar al año que viene pese a los reiterados llamamientos de los adjudicatarios. Los mismos a los que el propio edil aseguró hace unos meses, según ha podido saber este periódico, que «iba a salir a licitación».

El caso es que la actuación se pospone pese a disponer de una partida de 200.000 euros incluida en el presupuesto municipal de 2026. Lo que ocurre, según Barriada, es que la «deslealtad institucional» de Vox al rechazar las cuentas del PP ha impedido que el proyecto pudiese prosperar en tiempo y forma.

«Hace un año ya se sabía», esgrimió el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, antes de subrayar que tiempo ha habido de sobra para licitar las obras con el fin de afrontar una «situación insostenible». Hasta el punto de que varios comerciantes han trasladado sus «quejas» a Barriada sin obtener respuesta.

Por alusiones, el edil ‘popular’ tachó de «vergonzoso y lamentable» que Vox critique el retraso de esta actuación escudándose en que el presupuesto no vio la luz hasta abril. Algo que, a su juicio, ha lastrado los planes del equipo de Gobierno de abordar esta cuestión antes del verano.

Sobre la solución provisional, idéntica a la del verano anterior, Barriada anunció que se colocarán ventiladores «más grandes» que estarán disponibles «en los próximos días». Más de dos, por lo que dejó caer, aunque no precisó la cifra. En el propio mercado, por lo que les ha llegado a los comerciantes, se habla de tres máquinas.

Antes de que Barriada culpabilizase tanto al PSOE como a Vox haciéndoles «partícipes del problema que se ha generado», Acitores señalaba que el vicealcalde, Juan Manuel Manso, se comprometió a culminar la instalación del aire acondicionado «en mayo» como tarde. En cualquier caso, cree que el concejal de Comercio «no es valiente, da la callada por respuesta y no quiere afrontar la situación porque sabe que no puede hacer nada».

Convencido de que el problema puede ir «a más» conforme avance el verano, el portavoz de Vox criticó la ausencia de comisiones de Comercio y, por ende, la imposibilidad de plantear «ruegos y preguntas» al PP. «Queremos seguir los cauces reglamentarios y mostrar nuestra queja sobre lo que ocurre», sentenció a sabiendas de que «la instalación eléctrica es insuficiente» porque, a día de hoy, «hay pocos enchufes» para refrigerar el mercado en condiciones.

«Obviar la democracia»

Tampoco quiso desaprovechar la ocasión el líder municipal de Vox de cargar duramente contra el equipo de Cristina Ayala en clave económica. Y lo hizo, en primer lugar, preguntándose por qué el crédito de 25 millones de euros que el Ayuntamiento tiene intención de pedir para acometer diferentes inversiones «ha bajado a 18 millones». Su teoría al respecto es que, de esta forma, la solicitud se podría aprobar en Junta de Gobierno sin necesidad de pasar por el pleno. Y eso, enfatizó, supondría «obviar la democracia».

En cuanto al informe recientemente remitido al Ministerio de Economía pidiendo que se amplíe el plazo para asumir la deuda de los consorcios de Villalonquéjar y del desvío ferroviario, Acitores evidenció la «contradicción» del PP al señalar, por un lado, que se ha abonado una cantidad muy elevada porque «obliga la ley» y, por otro, que «se ha amortizado más deuda de lo que se debía».

Sea como fuere, el portavoz de Vox espera que el Ministerio dé luz verde a la solicitud. De lo contrario, mucho se teme que el Ayuntamiento colapsará de aquí al ejercicio 2031 porque «la gestión es pésima».