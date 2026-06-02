Urbanismo teme que la sentencia sobre los aparcamientos en altura dificulte el parking del Casco Histórico Alto

Al principio del mandato se desarrollaron catas arqueológicas junto a la muralla en las cercanías de la calle Corazas.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir aparcamientos en altura en parcelas dotacionales ha regresado a la actualidad municipal.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, explicó que el Ayuntamiento ha ejecutado el fallo revirtiendo la modificación urbanística anulada por el tribunal y eliminando cualquier referencia en la página web municipal.

El edil del PP mostró su desacuerdo con el contenido del fallo, aseguró que el equipo de Gobierno cumplirá íntegramente la resolución judicial, pero aprovechó la ocasión para criticar al PSOE por haber acudido a la Justicia en este asunto y con este resultado.

La principal preocupación del equipo de Gobierno se centra ahora en el proyecto de aparcamiento previsto para el Casco Histórico Alto, una actuación planteada para mejorar las posibilidades de estacionamiento en una de las zonas con mayores dificultades de acceso de la ciudad.

El presidente de la Gerencia recordó que el planeamiento urbanístico ya contempla el uso de aparcamiento en la parcela elegida, aunque admitió que la interpretación de la sentencia puede generar incertidumbre sobre la fórmula constructiva finalmente elegida. El proyecto se plantea aprovechando el desnivel de una ladera, una circunstancia que, según apuntó, podría dar lugar a distintas interpretaciones acerca de si se trata o no de un aparcamiento en altura, al combinar espacios soterrados y otros visibles en superficie.

«Si no hubiera esta sentencia, les diría que no hay ningún problema, pero habiéndola, ya veremos», afirmó Manso, quien no descartó que futuras impugnaciones puedan retrasar o incluso bloquear la iniciativa.

Pese a ello, el concejal aseguró que el actual equipo de Gobierno seguirá trabajando en el desarrollo de esta infraestructura y confirmó que el equipo de Gobierno mantiene su intención de dar nuevos pasos para intentar sacar adelante el proyecto antes de que finalice el mandato.

Según defendió el responsable municipal, la modificación ahora anulada no autorizaba la construcción de ningún aparcamiento concreto, sino que abría la posibilidad de compatibilizar el uso dotacional con estacionamientos en altura cuando fuese necesario. A partir de ahora, sostuvo, cualquier actuación de este tipo deberá justificarse de forma individual mediante estudios específicos y una tramitación más compleja.

«Cada vez que se quiera hacer una intervención habrá que justificarla una por una», señaló Manso, quien considera que este nuevo escenario multiplica los trámites administrativos y abre la puerta a nuevos recursos judiciales.

La sentencia que ahora condiciona estos planes deriva del recurso presentado por el grupo municipal socialista contra la modificación del PGOU aprobada por el Ayuntamiento para permitir aparcamientos en altura en parcelas dotacionales. Desde el PSOE consideran que el fallo evidencia el fracaso de una estrategia urbanística que nunca llegó a materializarse y que ha supuesto un importante esfuerzo técnico y administrativo sin resultados efectivos.

Frente a esa interpretación, Manso defendió que la resolución limitará futuras soluciones de movilidad y estacionamiento y añadió que los principales perjudicados serán los vecinos del bulevar y del centro histórico.

Por otro lado, en el consejo de Urbanismo se aprobó el pliego para sacar a subasta pública la parcela 112 del polígono de Villalonquéjar, con un precio de salida de algo más de 1 millón de euros.