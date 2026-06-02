Manso anuncia la inminente licitación de las obras del Mercado Norte

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, avanzó que la licitación de las obras se encuentra ya en su fase final de preparación y confió en que pueda aprobarse en los próximos días, una vez concluyan las últimas revisiones técnicas y administrativas de los pliegos.

El también vicealcalde señaló que los servicios municipales llevan meses ultimando la documentación de una intervención que calificó de "muy importante" para la ciudad; hasta 26 millones de euros lleva asociada, y expresó su deseo de que las obras puedan comenzar antes de que finalice el año, aunque matizó que los plazos dependerán del desarrollo del procedimiento de contratación y de la posible presentación de recursos por parte de las empresas licitadoras. "La alcaldesa podría firmar el documento de licitación en unos días", concretó, para señalar que se trata de una actuación que cuenta con financiación presupuestaria propia y una planificación plurianual ya definida.

En concreto, en el presupuesto de 2026 se refleja una partida de 500.000 euros, que permitiría iniciar los trabajos sobre el solar, pero no se incluyó mayor cantidad porque se preveía que no daría tiempo a más.

En cuanto a los plazos previstos, se estima que las obras tendrán una duración de 30 meses. Ese es el tiempo calculado tanto para las obras de edificación del nuevo Mercado Norte como para la urbanización de la Plaza Hortelanos.

Durante este mandato, el primero de los pasos que se dio fue encargar la actualización del proyecto, ya que partía de un concurso de ideas que se realizó con Javier Lacalle de alcalde, y se vio la necesidad de revisar los precios contemplados de inicio. Entre las novedades del diseño renovado, destaca la conexión subterránea del aparcamiento del mercado y del soterramiento de la calle Santander proyectado por el equipo de Gobierno.