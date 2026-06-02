Burgos suma cuatro puntos limpios móviles que irán a barrios periféricos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ha incorporado cinco puntos limpios móviles, cuatro de ellos para la capital y uno más para la Mancomunidad del Río Ausín y San Pedro Cardeña, que agrupa a 18 municipios y 6 pedanías. A los puntos limpios se suman tres vehículos eléctricos y seis puntos de recarga, todo ello con una inversión de la Junta de Castilla y León que roza los 453.000 euros.

Una inversión que «busca adaptar la gestión de residuos a las exigencias regulatorias de la Unión Europea y del Gobierno de España», tal y como señaló en el acto de entrega de los equipos José Manuel Jiménez, director general de Sostenibilidad Ambiental de la Junta.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, detalló que «los cuatro puntos limpios móviles que se quedarán en la capital están valorados en unos 330.000 euros». Estos módulos «permiten clasificar hasta 22 fracciones de residuos diferentes» y «complementarán a los dos puntos fijos existentes en el camino de Valdechoque y en las proximidades del hospital».

En una primera fase, los nuevos puntos se instalarán enlos barrios periféricos como Villafría, La Ventilla, Villalonquéjar, Cortes y Villatoro, ofreciendo «un servicio continuo y sin restricciones horarias para depositar residuos específicos como cápsulas de café, cosméticos caducados, aerosoles o ropa, entre otros». Tras un tiempo, el Ayuntamiento de Burgos «evaluará su funcionamiento» y no descarta «la rotación de los módulos o la solicitud de nuevas unidades en el futuro».

Castilla y León «produce anualmente en torno a un millón de toneladas de residuos domésticos, lo que equivale aproximadamente a una tonelada por habitante al año», recordó el responsable de la Junta, quien señaló que «actualmente, la tasa de residuos que terminan en el vertedero se sitúa en el 63%, una cifra que debe reducirse en 2030 al 10%». Para alcanzar esta meta, la comunidad autónoma se enfrenta «al reto de incrementar en más de un 40% la recogida selectiva en origen», añadió.

Con el fin de mitigar esta situación, la Junta de Castilla y León, respaldada por los fondos europeos Next Generation, ha movilizado más de 60 millones de euros en infraestructuras locales como los puntos limpios móviles para la separación de residuos. De esta partida global, la provincia de Burgos «ha recibido casi 6 millones de euros».

'Escoba de platino'

La alcaldesa de Burgos aprovechó el encuentro para anunciar que la gestión ambiental de la ciudad será reconocida el próximo 10 de junio con la entrega de la ‘Escoba de Platino’, un «galardón bianual que premia el buen hacer en la limpieza y el reciclaje», que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente.

«Tras haber obtenido la ‘Escoba de Oro en 2024’, la alcaldesa atribuyó el logro del nuevo galardón «a los planes de choque aplicados en los distintos barrios y a las campañas de eliminación de grafitis desarrolladas por el actual equipo de gobierno».