El PSOE acusa al PP de «sectarismo» por priorizar las ayudas de estudio de su mandato y congelar las de 2022 y 2023

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, José María Romo, ha denunciado la decisión del Partido Popular de aprobar una partida de 158.000 euros destinada al pago de las ayudas de estudios para el personal municipal correspondiente al curso 2024/2025. El edil socialista ha criticado duramente que «se dé prioridad a estos fondos mientras se mantienen en suspenso los pagos de las becas pendientes de las convocatorias de 2022 y 2023».

Según señaló el concejal socialista, la concejala de Personal, Yolanda Barriuso, justificó esta medida alegando que «el Partido Popular no gobernaba durante los años 2022 y 2023», manifestando que la intención del actual Ejecutivo es abonar «de forma prioritaria» las ayudas correspondientes a su propio mandato.

Para Romo, estas declaraciones suponen «un ejemplo más de la ineptitud, el sectarismo y el burdo partidismo del PP», acusando a la responsable de Personal de una evidente «incapacidad gestora».

A este tenor, el edil del PSOE hizo hincapié en que los hijos de los trabajadores municipales «no pueden asumir el coste» de lo que consideran una «factura del sectarismo». Romo recordó así que, «si bien los gobiernos cambian, los compromisos de la administración deben respetarse». «La continuidad institucional es una obligación, no una opción», afirmó y añadió que «si una ayuda es justa para el periodo 2024 y 2025, también lo es para los años 2022 y 2023».

En este sentido, afeó al equipo de Gobierno que intente «adueñarse de los éxitos» de la anterior legislatura mientras se «desentiende de las obligaciones» contraídas en ese mismo periodo. «La continuidad institucional es una obligación, no una opción. No pueden adueñarse de los éxitos del gobierno anterior y desentenderse de las obligaciones del mismo periodo».

Romó aseguró que el rechazo ante esta medida no solo llega desde la oposición, sino que «ha trascendido el ámbito estrictamente político». Según el PSOE, todos los miembros de la Mesa de Negociación, incluyendo tanto a los representantes de los trabajadores, «mostraron su repulsa ante la inmoralidad de la propuesta».

Por ello,el PSOE ha exigido al equipo de Gobierno que «garantice el pago de la totalidad de las ayudas de estudio pendientes, comenzando de manera prioritaria por las más antiguas».

Finalmente, Romo lamentó la actitud del PP, afirmando que «no respeta a los trabajadores municipales» y que «comete el error de pensar que la plantilla carece de memoria». «Ellos saben perfectamente lo que se les debe y recuerdan el retraso en el pago de las ayudas», afirmó y criticó que «esta forma de proceder no equivale a gobernar», sino a «tratar al Ayuntamiento de Burgos como si fuera un cortijo».