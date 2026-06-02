«Incertidumbre» en la hostelería ante las bases para los espacios gastronómicos de San Pedro

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La publicación de las bases reguladoras de los espacios gastronómicos de las fiestas de San Pedro y San Pablo ha generado «incertidumbre» por su indefinición y por lo ajustado de los plazos para presentar los proyectos con los que competir por hacerse con la feria de tapas, los contenedores de los Cuatro Reyes y con la feria de food trucks en el paseo de la Isla.

Así lo manifiesta el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco, que indica que la organización empresarial se ha ofrecido a presentar con sus asociados distintos proyectos a los espacios contemplados, aunque hasta la fecha no ha despertado suficiente interés. «Hay dudas sobre qué se está licitando exactamente en algunos espacios como con los contenedores de Cuatro Reyes porque se habla de una ‘tapa gourmet’ y otros años se daban platos; a la vez se habla de elaborar un menú completo», indica este hostelero, que ve difícil en una semana desde que se adjudique el concurso realizar las contrataciones del contenedor, los trabajadores, así como la comida y bebida. La misma explicación se extiende a las otras dos propuestas: gastronetas y feria de tapas.

«Si cada hostelero tiene que preparar 30.000 solomillos con una semana, o contratar personal, o comprar platos y suministros, es muy complicado», ejemplificó el representante hostelero, quien considera que el tiempo disponible puede convertirse en el principal obstáculo para concurrir a la convocatoria.

El pasado viernes aparecieron en el Boletín Oficial de la Provincia los requisitos de las tres propuestas, elaborados desde la Gerencia de Cultura y Turismo, en los que se establece como fecha límite para presentarse el 15 de junio. Si se tarda en valorar y decidir la adjudicación un plazo de dos o tres días, sin contar que pueda haber algún recurso, los hosteleros tendrían apenas una semana para montar todo, ya que las casetas, los contenedores y gastronetas deben estar ubicados para el 25 de junio antes de las 14.00 horas.

Desde el Ayuntamiento se defiende que las nuevas bases buscan ordenar la ocupación de la vía pública bajo criterios de transparencia, concurrencia competitiva, seguridad, sostenibilidad y promoción del producto local, reforzando además la calidad de la oferta gastronómica durante las fiestas.

Los profesionales del sector también observan con preocupación la prohibición que establecen las bases de exhibir marcas comerciales distintas de los patrocinadores oficiales de la feria. Los hosteleros reclaman conocer qué empresas tendrán esa consideración y advierten de que la medida puede limitar la capacidad de los adjudicatarios para alcanzar acuerdos comerciales o buscar apoyos económicos que ayuden a sufragar la inversión necesaria para participar en los espacios festivos.

Desde la Federación de Hostelería recuerdan que en enero solicitaron mediante registro la primera reunión con la alcaldesa para abordar los preparativos de la oferta gastronómica de San Pedro. Sin embargo, no obtuvieron respuesta hasta hace pocas semanas, cuando se les informó desde el equipo de Gobierno que este año se iba a acudir a unas bases, en lugar de a la fórmula del convenio con la que se trabajó el pasado San Pedro. «Creíamos que era viable y legal y el año pasado salió bien, incluso hubo que sortear los puestos y dividir los días por el interés que generó entre los asociados», concretó, a la vez que recordó que en Valladolid y Salamanca se opera con convenios con las asociaciones locales.