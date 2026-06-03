Vox urge a reparar «de inmediato» el taller de la Policía Local de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Lamentable». Así calificó el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, el estado del taller de la Policía Local, espacio para el que el concejal exigió «actuaciones urgentes» y a «la altura de la reforma de la comisaría».

Así, Martínez-Acitores urgió al equipo de Gobierno a «intervenir de forma inmediata en el taller de las instalaciones de la Policía Local». Para el edil, «si bien ya se ha hecho la intervención más importante en el edificio principal, si no se actúa ahora en el taller de vehículos, estamos hablando de una obra inacabada».

Según ha detallado el líder municipal de Vox, la situación de estas dependencias «es crítica» y «está en unas condiciones en las que no se puede trabajar». Entre las principales deficiencias detectadas, Martínez-Acitores ha enumerado «graves problemas de filtraciones, goteras en el taller y humedades en el interior del recinto».

Además, denunció la existencia de humedades que «se traspasan desde la cubierta, donde además se registra una acumulación importante de neumáticos, y la presencia de serios defectos en la solera». Por todo ello, exigió que se catalogue este arreglo como una «prioridad absoluta» para el Ayuntamiento.

Mejoras Guardia Civil

Por otro lado, y en el ámbito de la seguridad nacional, el portavoz anunció que su grupo llevará una iniciativa al Pleno municipal a raíz del trágico suceso ocurrido el pasado 8 de mayo de 2026, en el que dos agentes de la Guardia Civil perdieron la vida durante una operación en las costas españolas.

Vox solicitará formalmente que el Ayuntamiento de Burgos «inste al Gobierno de la Nación a implementar una serie de medidas urgentes para la mejora de las condiciones laborales, materiales y de seguridad en las que trabajan los agentes de la Guardia Civil». Asimismo, la propuesta incluirá la petición de realizar «un homenaje oficial por parte de la ciudad de Burgos a los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio».