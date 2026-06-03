Ayala admite que algunas inversiones deportivas podrían aplazarse si no llega el crédito municipal

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, reconoció que algunas de las inversiones deportivas previstas por el equipo de Gobierno podrían sufrir retrasos si finalmente no prospera la operación de crédito vinculada a la renegociación de la deuda del Consorcio del Desvío Ferroviario.

La regidora explicó que varios proyectos incluidos en la planificación municipal dependen de esa financiación y, por tanto, no podrán ejecutarse hasta que exista una resolución favorable por parte del Ministerio. Entre ellos, de nueva construcción, sería el nuevo polideportivo de San Pedro y San Felices (750.000 euros), remodelaciones en varias instalaciones deportivas por 2 millones de euros y el edificio central de las piscinas del Plantío, 657.000 euros.

Ayala realizó estas declaraciones durante una visita a las obras de renovación de la cubierta del polideportivo de Lavaderos, una actuación que cuenta con una inversión cercana a los 360.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La previsión municipal es que los trabajos concluyan a comienzos de septiembre.

Preguntada por la posibilidad de que algunas actuaciones deportivas anunciadas por el equipo de Gobierno corran peligro, la alcaldesa señaló que aquellas incluidas en la operación de crédito permanecen condicionadas a la autorización estatal. «Si no podemos pedir el crédito, obviamente esas instalaciones y esas previsiones que teníamos para esas obras no se podrán hacer hasta que no tengamos el crédito», indicó. Precisamente, el pasado lunes el grupo municipal de Vox exponía ese temor con respecto al futuro de las inversiones en materia deportiva.

En este sentido, recordó que el gobierno municipal se encuentra a la espera de que el Ministerio responda a la solicitud de renegociación de los plazos de amortización de la deuda del Consorcio. Según explicó, el Gobierno central comunicó recientemente al Consistorio que estudiará internamente la petición antes de mantener una reunión con los responsables municipales. "Todo está muy reciente y, de momento, no hay más comunicación", precisó.

La alcaldesa indicó que entre las actuaciones en materia de deportes que están por comenzar se sitúan la renovación de la pista del polideportivo Carlos Serna, las mejoras en el polideportivo San Amaro y los vestuarios de las pistas de tenis de Río Vena. Entre las que están en marcha, subrayaba la renovación del fondo de la piscina de San Amaro y, entre las finalizadas, la colocación de 117 máquinas en los gimnasios municipales.

Un momento de la visita de la alcaldesa y la concejala de deportes a las obras del polideportivo Lavaderos.© TOMÁS ALONSO

Cubierta de Lavaderos

La intervención en el polideportivo de Lavaderos busca resolver los problemas de filtraciones que arrastra el edificio desde hace años y que habían provocado numerosas quejas de los usuarios, además del deterioro progresivo de la instalación.

Los trabajos consisten en la sustitución de la cubierta actual por una nueva estructura elevada y con mayor inclinación para favorecer la evacuación del agua. También se eliminarán los lucernarios existentes, aunque la entrada de luz natural se mantendrá a través de los ventanales laterales, según las explicaciones trasladadas por la alcaldesa.

La renovación de la cubierta del Polideportivo Lavaderos se adjudicó a la empresa Ingeniería de Cubiertas Indafer S. L. la intervención por 328.677 euros.

El proyecto de ejecución de la rehabilitación de la cubierta del Polideportivo Lavaderos se aprobaba el pasado julio de 2025 con una previsión de costes de las obras de 386.461,99 euros. La redacción del trabajo corrió a cargo del equipo de Barrio y Cameno Arquitectos. Y desde entonces se fueron dando los pasos necesarios, como la redacción de los pliegos para licitar la obra y su publicación en la plataforma de contratos públicos. El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses y se confía en que estén finalizadas para septiembre, cuando se podrá reanudar la actividad que acoge este polideportivo.