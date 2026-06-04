El aparcamiento gratuito del Mercado G-9 abrirá el próximo lunes con 21 plazas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El aparcamiento subterráneo del Mercado G-9 entrará en funcionamiento el próximo lunes. Así lo anunció el concejal de Comercio, César Barriada, en su visita al espacio comercial para presentar la instalación de la nueva barrera de acceso.

Este equipamiento, ubicado en la planta -1 del recinto, «pondrá a disposición de los usuarios un total de 21 plazas de estacionamiento gratuito», recordó el concejal popular quien señaló que «la medida busca facilitar las compras y resolver los problemas de movilidad de los clientes que acuden habitualmente en vehículo a esta zona de la ciudad».

El proyecto pone fin a «una larga demanda que el mercado arrastraba desde el año 2021». La adecuación del espacio se ha materializado finalmente a través de un contrato menor con una inversión de 18.000 euros y operará de forma coordinada con la actividad comercial, «permaneciendo abierto desde las 8 hasta las 15 horas».

El tiempo máximo de estacionamiento permitido será de 2 horas, un margen que, tal y como señaló Barriada, «creemos que es más que suficiente para realizar las compras». En caso de superar el tiempo estipulado, el usuario deberá acudir a una pantalla de validación situada junto al ascensor de la planta -1 antes de retirar el vehículo.

A diferencia de lo que ocurre en otros recintos del mismo tipo como el Mercado Sur, no será necesario presentar un ticket de compra para validar el aparcamiento. El concejal de Comercio subrayó que, por el momento, se apela a la «responsabilidad de los ciudadanos para que el espacio se utilice exclusivamente con fines comerciales y no como un estacionamiento de larga estancia». No obstante, Barriada avanzó que «si se detecta un uso indebido de las instalaciones, no se descarta aplicar medidas más restrictivas para regular el uso del aparcamiento».

Para garantizar la seguridad y el uso correcto del recinto, «se ha implementado un sistema de lectura y registro temporal de matrículas», que «se está calibrando». Una vez transcurridas las dos horas de uso y tras la validación del ticket se dispondrá de un plazo de 10 minutos para abandonar el parking. Además, Barriada recordó que, atendiendo a cuestiones de accesibilidad, el espacio «cuenta con conexión directa en ascensor a la cota cero para personas con discapacidad o movilidad reducida».

El responsable de Comercio puso en valor la apertura definitiva del aparcamiento subterráneo y destacó «el contraste entre la gestión del actual equipo de Gobierno y la de la anterior legislatura liderada por el PSOE», señalando que, «pese a las promesas pasadas, los socialistas no hicieron nada al respecto».

El concejal añadió que «el objetivo prioritario de la iniciativa es fomentar la adquisición de producto local y aumentar el volumen de compra en los puestos del Mercado G-9