La campaña 'Burgos, corazón industrial' atrae el interés de 54 empresas potencialmente inversoras

Un momento de la grabación del videopodcast en el Fórum Evolución con la presencia de la alcaldesa, Cristina Ayala.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La campaña de promoción económica 'Burgos, corazón industrial', impulsada por la sociedad municipal ProBurgos, ya ha despertado el interés de 54 empresas que se han interesado por las posibilidades de implantación en la ciudad. Así lo aseguró la alcaldesa, Cristina Ayala, durante la presentación de un balance de esta iniciativa destinada a reforzar la proyección exterior de Burgos como destino para la inversión industrial.

"Nos han contactado y preguntado qué es lo que ofrecemos, por nuestras posibilidades industriales, por el suelo y por ese ecosistema del que nos gusta hablar", desveló en la convocatoria para explicar el resultado de los videopódcast que se están grabando con responsables de industrias punteras con sede en la ciudad. Desde febrero llevan 1.244.000 impactos digitales en las redes sociales y con el videopodcast se está teniendo una "excelente acogida" con 354.000 visualizaciones y más de 1.150 horas de reproducción, principalmente en el canal de YouTube.

La regidora municipal defendió la necesidad de seguir divulgando el peso del sector industrial en la economía burgalesa y las ventajas competitivas que ofrece la ciudad. "Burgos es una ciudad muy industrial y lo que queremos es contar por qué hay que invertir aquí", señaló la regidora, quien recordó que la transformación industrial iniciada a finales de los años sesenta ha sido determinante en la configuración económica y social de la capital.

Uno de los principales pilares de la estrategia promocional son las grabaciones de video protagonizadas por empresas asentadas en Burgos. El objetivo, explicó Ayala, es que sean los propios empresarios quienes expliquen las razones por las que decidieron instalarse en la ciudad y continúan apostando por ella. "Lo importante es que no sean los políticos quienes lo cuenten, sino las propias empresas", afirmó.

Hasta el momento se han grabado seis episodios con la participación de compañías como Hiperbaric, Benteler, Antolin o L'Oréal, entre otras.

Las fortalezas de Burgos en materia industrial, según enumeró Ayala, son que tenemos suelo industrial y talento: "Las personas son fundamentales en todo este ecosistema". Desde su punto de vista, los datos avalan que la industria "modela" la ciudad de Burgos y recordó que esta es la segunda ciudad de España que tiene los salarios menos bajos, o la octava en PIB por habitante.

En este sentido, recordó que las instituciones tienen que ser exigentes con la mejora de las infraestructuras "porque creemos en un país más equilibrado". Durante este mandato, aseguró que se han impulsado actuaciones como el plan de talento, así como la creación del espacio 'Burgos Industria', que genera contenido todas las semanas.

Otro de los programas que enumeró es el de 'Jóvenes Industriales' en el que se fomenta desde la etapa escolar que los pequeños conozcan el potencial del lugar en el que residen y que aquí tienen oportunidades de futuro. "Les queremos contar a nuestros jóvenes que Burgos es una ciudad donde se puede quedar, es segura, predecible y con un ecosistema muy favorable para la industria", comentó, para indicar que Burgos tiene dos pilares, como son la cultura y la industria. Y destacó en esta campaña el uso de la palabra "corazón", "porque es un sentimiento que queremos seguir potenciando".