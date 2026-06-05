El PSOE amenaza con impugnar el buzoneo «partidista» de Ayala: «Que las haga con el dinero que cobra»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La campaña de buzoneo que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, pondrá en marcha este mes para dar cuenta de las acciones impulsadas a lo largo de su mandato es «publicidad política» y no institucional, asevera el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Josué Temiño, quien ha dejado claro este viernes que su formación impugnará dicha iniciativa si el Partido Popular se niega a recular.

«No lo vamos a permitir», sentenciaba Temiño antes de anunciar su intención de recurrir a la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional si Ayala persiste en su empeño. «Si quiere hacer este tipo de 'campañitas', que las haga con su dinero», sentenció mientras acusaba a la regidora de dedicarse a «despilfarrar» cuando la ciudad atraviesa un «verdadero problema» económico.

A expensas de analizar el expediente de la citada campaña, el portavoz socialista considera que «estamos en manos de una banda de principiantes aspirantes a influencers». Y lo más grave, a su juicio, es que «el mandato se acaba y no hay nada en esta ciudad tras su paso como alcaldesa».

Sobre la situación actual de las arcas municipales, Temiño no entiende que el equipo de Gobierno pretenda ahora solicitar un crédito de 6 millones de euros. En primer lugar, porque se trata de una «decisión de ciudad» que requeriría la convocatoria de una «comisión de trabajo permanente» y, como mínimo, un «consejo extraordinario» de Hacienda. Sin olvidar, eso sí, que «todo depende de que el Ministerio (de Economía) nos permita refinanciar la deuda de los consorcios».

Consciente de la ley permite solicitar un crédito para abordar los contratos de emergencia fruto del incendio de las cocheras de los autobuses municipales, el edil socialista vería más factible «quitarnos de ExpoBurgos, túneles y ambigús» para «afrontar lo que la ciudad realmente necesita». Así las cosas, teme que el PP «nos meterá en un agujero los próximos años».