De dos a tres ventiladores para combatir el calor en el Mercado Norte provisional

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hasta 32 grados llegaron a marcar los termómetros de algún que otro puesto en el Mercado Norte provisional la semana pasada. Para entonces, el Ayuntamiento de Burgos ya tenía prevista la instalación de nuevos ventiladores teóricamente «más grandes» para combatir la ola de calor. Al final, se ha pasado de dos a tres, según confirmaba este viernes el concejal de Comercio, César Barriada, a sabiendas de las quejas que desde hace tiempo vienen manifestando los adjudicatarios al respecto.

El procedimiento ha consistido, básicamente, en adquirir dos máquinas en propiedad y retirar una en alquiler. De esta forma, el equipo de Gobierno pretende paliar las altas temperaturas ubicando los climatizadores en las dos entradas del mercado y en uno de los pasillos. Una solución temporal que, sin embargo, no satisface del todo a los comerciantes.

«No es la solución», replica uno de los adjudicatarios. Mucho se teme que la compra de estas máquinas sirva como pretexto para que «no lleguen a nada». Se refiere, obviamente, al aire acondicionado comprometido por el Ejecutivo municipal. En cualquier caso, insiste en que «enfriar esta carpa con tres cacharros es una locura». A lo sumo, «notas la frescura si estás más o menos cerca o delante».

Lo mismo opina otra comerciante. «Se nota si estás cerca de ellos», esgrime mientras da fe de que tres ventiladores «siguen siendo insuficientes» a pesar de que «estos días no está haciendo mucho calor». Aparte, no duda en recordar la promesa de que «este año lo íbamos a tener puesto (el aire acondicionado)». Y añade, resignada, que «a este paso nos vamos antes al mercado nuevo».

Mientras tanto, Barriada sigue escudándose en la falta de apoyo por parte de la oposición -especialmente Vox- a la hora de sacar adelante el presupuesto. Según reiteró, no se podrá contar con un sistema de aire acondicionado este año porque las cuentas se aprobaron en abril y no había margen de maniobra para redactar el proyecto. Y salió al paso, una vez más, acusando al PSOE de haber «alarmado innecesariamente a la población» confrontando «opiniones frente a realidades».

Al margen de esta cuestión, el edil del Partido Popular contestó al grupo socialista tras la solicitud de habilitar un desfibrilador en el Mercado G-9, al igual que en el Sur y el provisional. «La normativa no lo exige», subrayó de entrada tratando de hacer ver que no se ha producido «ningún incumplimiento». Aun así, anunció que «procederemos con ello sin más».

Preguntado también sobre las críticas del concejal del PSOE, Julián Vesga, en relación al cuarto Plan de Comercio caducado desde el pasado ejercicio, Barriada señaló que pronto «se emitirá el informe y la memoria correspondiente». A continuación, su intención sería poner en marcha un «plan abiertamente consensuado, no necesariamente continuista» que cuente con la participación de los grupos de la oposición y del tejido asociativo local. En paralelo, estima necesario «buscar apoyo externo» para impulsar un proyecto «amplio e innovador» que «ayude a mitigar los problemas del comercio».