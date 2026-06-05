Una tienda de Gamonal servía de tapadera a un matrimonio para vender cocaína

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos ha desarticulado otro 'punto negro' de venta de droga en la ciudad. Se trata de una tienda, ubicada en una concurrida calle del barrio de Gamonal, regentada por un matrimonio que compaginaba su actividad con el suministro de cocaína a pequeña escala.

La operación culminó este miércoles 3 de junio con el registro de la vivienda familiar de los sospechosos. Sin embargo, la Policía llevaba varias semanas investigando a la pareja tras recabar información sobre un varón de mediana edad, ya detenido en el año 2022 por su relación con la distribución de cocaína, que podría estar utilizando un comercio del sector servicios como tapadera para seguir dedicándose al narcotráfico.

En base a ello, se iniciaron diligencias policiales de investigación que han permitido, en colaboración con efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Burgos, reunir los indicios suficientes para obtener una orden de entrada y registro en el domicilio de este matrimonio.

Durante la intervención, los agentes decomisaron 72,94 gramos de cocaína dispuestos en cuatro envoltorios de diferentes cantidades, siete blíster de un medicamento contra la disfunción eréctil (54 pastillas), 1.845 euros en efectivo, una báscula de precisión y fleje para el cierre de bolsas y dosis.

Con la mujer detenida y su marido imputado, la Policía Nacional destaca la vital importancia de persecución contra los pequeños traficantes, eslabón necesario para que las organizaciones y grupos criminales den salida a las sustancias prohibidas con las que comercian.