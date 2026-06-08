Cuenta atrás para el Parral 2026. Aquí tienes precios (uno sube) y ubicación de las peñas

Afluencia de personas en el paseo central de la Quinta durante la celebración del Parral e el año pasado.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para la multitudinaria celebración del Parral en el Parque de la Quinta ya ha comenzado. El próximo jueves empezará a ser visible la distribución de los puestos en una edición que podría ser la última en este céntrico parque si las peñas no logran frenar su traslado al recinto que le da nombre junto al Monasterio de las Huelgas donde se celebra la parte tradicional de la fiesta del Curpillos.

Ubicación de las Peñas en El Parral Recorrido interactivo por el mapa de ubicaciones en la jira campestre del día del Curpillos Entrada Norte Parque de La Quinta El Plantío N Entrada Norte E Entrada Este O Entrada Oeste S Entrada Sur + Atención médica 1 Las Nieves 2 El Monín 3 Los Titos 4 Comuneros Río Vena 5 Chamarileros 6 El Crucero 7 Blusas La Inmaculada 8 San Pedro de la Fuente 9 Blusas de Capiscol 10 Colón 11 Fajas de Huelgas 12 Rincón de Castilla 13 Los Sanjuanes 14 Real y Antigua de Gamonal 15 Jóvenes de San Cristóbal 16 Jóvenes de Gamonal 17 Los Abstemios 18 Los Mangas 19 Los Verbenas 20 Gtreños 21 La Farra 22 San Juan del Monte 23 Antonio José 24 San Vicente 25 Los Felices 26 Blusas de Ferroviarios 27 Aramburu Boscos 28 Julianitos 29 Zurbarán 30 Los Famosos 31 Los Gamones 32 Alegría de San Pedro 33 Casa Andalucía 34 Recreativa de Fátima 35 Los Pitufos 36 Los Calores 37 Blusas de San Esteban

Se trata de una fiesta popular creada hace décadas para que las agrupaciones y peñas pudieran financiar su activa participación en las fiestas de San Pedro y San Pablo. Es su principal fuente de ingresos y, además, mantiene precios populares para los consumidores. Este año, prácticamente todos los productos conservan sus tarifas habituales, salvo uno.

¿Preparando el presupuesto para el Parral? Estos son los precios

Las bebidas mantienen su precio de venta al público excepto la caña, o botellín, de cerveza, que sube 20 céntimos y pasará de costar 1,30 a 1,50 euros. El resto mantiene el coste similar a los de ediciones anteriores, sin aplicar la subida del IPC. Así, por un euro se podrá comprar sidra, mosto o agua. La copa de vino Ribera o Arlanza seguirá costando 1,30 euros. Los refrescos se mantienen en 1,70 euros y los cachis de cerveza, calimocho y cerveza con limón continuarán a 4,50.

Los precios de la comida tampoco varían. Los pinchos de morcilla, chorizo, tortilla y morro seguirán vendiéndose a 1,70 euros cada uno. En el caso de las sardinas, habrá tres tarifas según la cantidad: una unidad costará 1,10 euros, media docena 5,50 euros y la docena completa 10,50 euros.

Además de estos productos comunes, las peñas suelen ofrecer una carta propia para diferenciarse del resto. Entre las opciones más habituales destacan la paella, que no todos los puestos sirven, las bolas de pollo y las patatas fritas, especialmente demandadas por los más pequeños durante las primeras horas de la jornada.

Organización

La Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos ya ha trasladado a las 37 entidades participantes, 36 peñas y el Grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nieves, las normas que deberán cumplir en cada puesto. Las medidas afectan a la sostenibilidad y gestión de residuos, la seguridad contra incendios y las normas higiénico-sanitarias para garantizar el buen desarrollo de una jornada festiva que podría reunir a 40.000 personas, según las cifras del año pasado.

Todas las entidades deberán reciclar y separar correctamente los residuos. Una de las principales preocupaciones es la gestión del aceite usado, para el que la Federación habilitará una caseta específica de reciclaje. Además, todo el menaje deberá ser 100 % compostable y se generalizará el uso de vasos reutilizables para los cachis.

Todos los puestos deberán disponer de un extintor de seis litros y mantener los fuegos de cocina alejados de las zonas de acceso del público. Asimismo, las peñas deberán diferenciar al personal de cocina del encargado de servir y cobrar, ya que este último no podrá manipular alimentos. También queda completamente prohibida la venta, suministro o entrega de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, así como que estos participen en la manipulación de alimentos o en la venta de productos.

Seguridad y punto violeta

Por otro lado, el parque contará con un Punto Violeta gestionado por la Asociación en Defensa de la Mujer La Rueda. Este espacio seguro ofrecerá información, orientación y apoyo ante posibles situaciones de respeto y el consentimiento en un entorno festivo. Estará ubicado en la entrada desde el bulevar, junto al puesto de Protección Civil y Cruz Roja.

¿Dónde está tu peña?

Entrada oeste. La entrada desde los bajos de la autovía se ubican cuatro puestos de manera directa. El 1 es el del Grupo de Danzas de Nuestra Señora de las Nieves. La zona se comparte por el 2, 3 y 4 que se corresponden con las peñas El Monín, Los Titos y Comuneros Río Vena.

Puestos 5 al 19. Hasta el espacio de entrada Norte se reparten 15 puestos que se reparten entre Chamarileros, El Crucero, Blusas La Inmaculada, San Pedro de la Fuente, Blusas de Capiscol, Colón, Fajas de Huelgas, Rincón de Castilla, Los Sanjuanes, Real y Antigua de Gamonal, Jóvenes de San Cristóbal, Jóvenes de Gamonal, Los Abstemios, Los Mangas y Los Verbenas.

Entrada Norte. La entrada desde la Pasarela permanente y temporal del Arlanzón frente al Coliseum se accede a otro grupo de peñas que se desplazan hasta la zona norte en una línea continua. Se encontraran al lado derecho los puestos 20 y 21 de Gtreños y La Farra. A la izquierda se distribuyen el resto de peñas. Desde el puesto 22 al 34 en línea recta están San Juan del Monte, Antonio José, San Vicente, Los Felices, Blusas de Ferroviarios, Aramburu Boscos, Julianitos, Zurbarán, Los Famosos, Los Gamones, Alegría de San Pedro, Casa de Andalucía y la Recreativa de Fátima. Después se produce un giro con las tres peñas restantes: Los Pitufos, Los Calores y Blusas de San Esteban.

Espacios de ocio. Por la entrada este se ubica la explanada donde está el escenario de música.

Espacios seguros. En la zona de Las Veguillas a la que se accede desde el Bulevar, se ubican los espacios seguros: El puesto de Protección Civil y Cruz Roja y el punto violeta de La Rueda así como la fuente del parque y unos baños. También hay aseos en la zona del escenario de música.