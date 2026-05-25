Adiós al sorteo del Parral: El drástico cambio que afectará a los puestos de las peñas este 12 de junio

Imagen de uno de los 36 puestos de reparto que se dispersan en el parque de la Quinta.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las 36 peñas ya ultiman los preparativos para una nueva edición del Parral en la Quinta mirando con el rabillo del ojo lo que pasará en 2027. El Curpillos se celebra el 12 de junio, unas 40.000 personas se concentrarán entre los puestos que este año estrenan un calendario de reparto de ubicaciones rotativo como novedad. Durante la próxima semana se finiquitarán los últimos cambios de precios y el mapa de puestos entre las agrupaciones.

Este año, como novedad, el reparto de ubicaciones ya no será un sorteo aleatorio, sino que se ha iniciado un proceso de rotación. Estar junto al puente de entrada no tiene el mismo impacto que estar al final del trayecto. Estar en sombra o en sol difiere en el resultado final de la jornada. Se busca repartir esas ubicaciones más favorables. «Se han dividido las entidades participantes en siete grupos con el objetivo de ir distribuyendo los puestos, no repetir, y que en cuatro años todas las peñas hayan pasado por los lados con más ventajas», señala el presidente de la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de la Cabeza de Castilla, Miguel Santamaría.

Seguir en la Quinta por seguridad

Esta rotación arranca en esta edición que, presumiblemente, sería la última en el Parque de la Quinta, algo que no gusta entre las peñas. El 80 % de las organizaciones quiere mantener esta ubicación, y así se va a volver a solicitar al Ayuntamiento de Burgos en un escrito similar al registrado el año pasado para celebrar la fiesta en 2026. «Hay muy pocas peñas que quieren volver al Parral, prácticamente las que son de cerca, pero es que es una ratonera al estar cerrado, acceder por escaleras y dista mucho de cumplir las medidas de seguridad que permiten desplegar un servicio de Bomberos, Policía y Sanitarios como el que se puede disponer en la Quinta», reivindica Santamaría.

Dispositivo y salidas sanitarias y de seguridad en la Quinta que las peñas aseguran que no se puede replicar en el parque del Parral.

De fondo está, también, el mejor rendimiento económico que ofrece la ubicación del parque, a mitad de camino entre diferentes barrios de la ciudad y en un espacio abierto y cercano al río. En este emplazamiento alternativo se concentraron el año pasado 40.000 personas, el doble de la aglomeración del Parral, que soporta unas 25.000. A eso hay que añadir que la jira en la Quinta arranca antes que en el Parral. En la ubicación que da nombre a la concentración, con pinchos y bebida de por medio, la jornada comienza después de la festividad religiosa, mientras que a la orilla del Arlanzón, a las 11, empiezan a llegar los primeros parraleros.

«En global sí que hay un mayor nivel de ingresos, pero es cierto que eso va por peñas, hay algunas a las que les va peor que el año pasado y otras a las que mejor», detalla Santamaría. Restan credibilidad a la consulta popular del año anterior, que, puntualiza, «no era vinculante; nosotros volveremos a pedir la Quinta».

En cuanto a la pérdida de afluencia en la parte religiosa y militar de la jornada, reivindica que «se debería incentivar de alguna manera, pero cuando estábamos allí se alternaba entre mercadillo y procesión».

Pasarela de acceso

Una de las ventajas de la ubicación de las 35 peñas y el Grupo de Danzas de Nuestra Señora de las Nieves en la Quinta son los diferentes puntos de acceso que reducen aglomeraciones. Para facilitar este acceso de 40.000 personas al parque se habilitan una pasarela sobre el río Arlanzón. En la primera edición del Parral en la ubicación alternativa, los atascos en las pasarelas disponibles plantearon la necesidad de un puente adicional.

Imagen de la pasarela sobre el río Arlanzón instalada el año pasado.Oscar Corcuera

El año pasado la infraestructura «llegó en el último momento». Este año no preocupa a la Federación de Peñas porque «vamos con más tiempo que el año pasado, todo desde el Ayuntamiento está hecho y solo falta el permiso de la CHD que yo creo que sí llegará a tiempo», explica Santamaría.

Se espera luz verde a la instalación al ser de las mismas características del año pasado. La empresa Grúas Bellver será la encargada de instalar la estructura, que responde al proyecto técnico redactado por Metalusa, firma especializada en este tipo de actuaciones. En concreto, y también como el año pasado, la pasarela tendrá una anchura de tres metros y una longitud de 60,662 metros. Cuenta con apoyos en ambos muros laterales e intermedios, estará configurada mediante andamio tubular y contará con una base regular, uniforme y antideslizante.

Además, dispondrá de rampas de acceso hasta los muros laterales donde se sitúan los apoyos. La infraestructura está diseñada para soportar una carga de hasta 400 kilos por metro cuadrado.