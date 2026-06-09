«Ningún feriante de España va a querer montar las barracas en Burgos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Cero propuestas, una vez finalizado el plazo para presentar solicitudes por vía telemática, y «ninguna noticia del Ayuntamiento de Burgos». Ni siquiera para retomar las negociaciones con la Asociación de Feriantes Autónomos para traer las barracas a las fiestas de San Pedro después de su reiterada negativa a volver a la calle Laredo.

Mucho se teme el presidente de la agrupación, David Galera, que Burgos se quedará sin atracciones este año. «Lo único que queremos es una feria digna para los ciudadanos y para nosotros», recalca a este periódico plenamente convencido de que, visto lo visto, «ningún feriante de España va a querer montar en Burgos». Más que nada, porque «económicamente no sale rentable» asentarse en una ubicación que, según sus propias palabras, es «una ratonera en la que no hay vía de escape».

Tampoco cree Galera que exista margen de maniobra, salvo «milagro de Lourdes», para cambiar de emplazamiento tal y como solicitó la asociación por activa y por pasiva. Recuerda, además, que los 74 feriantes que habitualmente acuden a Burgos presentaron un informe desfavorable de la calle Laredo, firmado por un ingeniero y pagado de su propio bolsillo, que el equipo de Gobierno tachó de «copia-pega».

«Lo mismo pasa con la gastronomía, los conciertos o los fuegos artificiales», enfatiza el presidente de la Asociación de Feriantes. En su opinión, la manera de proceder por parte de la alcaldesa, Cristina Ayala, y del concejal de Festejos, César Barriada, «es un desastre» y, al final, «se les ha venido todo encima».

Llegados a este punto, Galera sostiene que en el Partido Popular «estaban convencidos de que íbamos a tragar por cuarto año consecutivo». De ahí que se les hiciese «caso omiso» cuando plantearon otras alternativas. Sin embargo, asegura que lo único que se les propuso fue «poner dos líneas más de autobús» bajo el pretexto de que «este sitio es lo único que hay».