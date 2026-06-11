Suárez tantea a la Fundación 'la Caixa' para diseñar el futuro cultural de San Salvador de Oña

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Con cuatro de las cinco fases de restauración integral del monasterio de San Salvador de Oña en marcha, la Diputación comienza ya a esbozar el futuro del cenobio. Para dotar a las emblemáticas instalaciones de un contenido cultural que refuerce el tirón natural de este pequeño pueblo burgalés, el presidente de la institución provincial, Borja Suárez, tantea a la Fundación 'la Caixa', entidad de referencia en la materia. Lo anunciaba tras dar a conocer la reciente adjudicación, por un importe de más de 3,2 millones, de las obras que recuperarán el Patio de San Íñigo.

Explicaba que ya se han mantenido dos reuniones con el fin de explorar posibles vías de colaboración y recabar el asesoramiento de la "prestigiosa" fundación para definir los futuros usos del inmueble, con la vista puesta en convertir San Salvador de Oña en un espacio de referencia. La idea pasa por que la entidad pueda realizar una "auditoría cultural" que ayude a diseñar la programación, los contenidos y el modelo de funcionamiento del complejo una vez concluya su rehabilitación.

"Queremos un espacio diferente en un sitio como no hay otro y para eso necesitamos estar con los mejores", defendió Suárez, convencido de que la colaboración público-privada será imprescindible para sacar el máximo partido a una inversión que en suma rondará los 11 millones. A su juicio, este tipo de alianzas "permiten descargarnos de financiación para destinar recursos a otras necesidades, incorporar criterios diferentes que nos sitúan en un espacio de mayor competitividad y transformación, y abrirnos a nuevos clientes y públicos".

De vuelta al presente, el hito de la jornada, tal y como lo definió el presidente de la Diputación, fue la adjudicación de la tercera fase de restauración del monasterio por 3.289.199 euros a la UTE integrada por Construcciones y Restauraciones Rafael Vega y Cabero Edificaciones. Con un plazo de ejecución de 18 meses, la actuación permitirá devolver al Patio de San Íñigo su configuración original, alterada en 1970 por la construcción de un pabellón de cuatro plantas que dividió el espacio en dos zonas diferenciadas.

En detalle, los trabajos contemplan la demolición de dicho edificio, la restauración de las cubiertas y fachadas de las crujías norte y este del patio, la recuperación de las rasantes históricas y la adecuación de la sala de acceso a la Escalera de Sansón como futuro espacio expositivo. Asimismo, la intervención conectará el citado patio con el claustro gótico, completando el recorrido turístico en la planta baja del monasterio y permitiendo recuperar el antiguo mirador astronómico (que rescatará ese uso) que existió en la cubierta durante el siglo XIX.

Se trata, precisó Suárez, de un paso de gran relevancia, tanto por el elevado montante de la obra —la mayor de las cinco fases que conforman la rehabilitación integral— como, "fundamentalmente, porque da continuidad" a una iniciativa concebida para transformar por completo el monasterio. Recordó al hilo que la primera actuación, que calificó como "de supervivencia", se destinó a reparar los más de 9.000 metros cuadrados de cubierta del complejo para evitar el deterioro de un edificio que cuenta con 34.000 metros cuadrados construidos. Aquella intervención inicial supuso una inversión de 464.480 euros y permitió además adecuar el itinerario turístico y habilitar espacios para información y usos culturales.

La segunda fase, también concluida, requirió un desembolso superior a 917.000 euros y, al igual que la anterior, obtuvo el apoyo del entonces 1,5% Cultural, en este caso correspondiente a la convocatoria de 2020. La obra sirvió para recuperar la conexión entre la plaza de Sancho García y los jardines benedictinos, así como para restaurar el antiguo costurero-lencería, cuya gestión fue posteriormente cedida al Ayuntamiento de Oña, que lo destinará a un centro de ocio joven.

El presidente de la Diputación confía en mantener el respaldo del Gobierno central a la iniciativa y aguarda en la actualidad la resolución de la convocatoria del 2% Cultural de 2025, a la que consagran hasta el 75% de la inversión que posibilite acometer la cuarta fase, centrada en la adecuación de la Sala de los Monjes, el refectorio y otras dependencias históricas para usos expositivos e interpretativos vinculados a la historia del monasterio y a los orígenes del Reino de Castilla. El presupuesto estimado para esta intervención asciende a 2.246.463,37 euros y está llamada a culminar la recuperación patrimonial del cenobio. "El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (responsable de estas ayudas) siempre ha sido sensible con nuestras peticiones y estamos seguros de que volverá a serlo", aseveró Suárez.

A la espera de comprobarlo y emprender los trabajos contratados, continúa la ejecución de la quinta fase, dotada con 2,25 millones de euros a cargo de un convenio con la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, destinada a adaptar el antiguo noviciado como albergue de naturaleza vinculado a la Casa del Parque y a completar la desaparición del edificio de La Florida.

El máximo responsable de la institución provincial recordó que esta intervención se inició hace algo más de un año, pero quedó paralizada. "Tras una revisión de precios, la Junta de Castilla y León la volvió a licitar y ya la ha adjudicado también", explicó. El presidente provincial precisó, no obstante, que la demolición del inmueble de La Florida ya está completada y confió en que la actuación pendiente sobre el futuro albergue pueda concluirse en un plazo aproximado de "12 o 13 meses". De cumplirse las previsiones, estos trabajos coincidirán en el tiempo con la recuperación del Patio de San Íñigo, cuya finalización está prevista para 2028.