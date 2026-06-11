El PSOE califica de «fraude y paralización» los tres años de mandato de Ayala «con una veintena de proyectos en el cajón»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Han sido tres años marcados por la paralización, por los desaciertos y por los engaños». Así calificó el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, la labor de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que el próximo 17 de junio cumplirá tres años al frente del Consistorio.

«El PP demuestra con cada acto y con cada iniciativa su soberbia, su incapacidad, su arrogancia y su imposición», aseveró el socialista, quien señaló que el mandato de Ayala «se puede calificar como un mandato de charanga y pandereta». Para el edil, la alcaldesa de Burgos «ha pasado tres años pregonando fanfarronadas y haciendo promesas inasumibles e imposibles de hacer realidad».

Tres años que «serán recordado por dinamitar todos los puentes habidos y por haber con la sociedad burgalesa», avanzó Temiño, quien aseguró que «muchos de los conflictos se han generado sin sentido alguno», pero «todos ellos» han estado provocados «porque Ayala se siente por encima del bien y del mal» y «en todas las ocasiones le ha tocado rectificar».

Los socialista aseguran, en este sentido, que «Ayala se ha mostrado prepotente, alejada de la ciudad, sin escuchar las demandas de los vecinos y proponiendo iniciativas que no son necesarias para ala ciudad y siempre sin dialogar y sin llegar a acuerdos». Así, Temiño lamentó que «lo único que ha hecho la popular ha sido culpar a la oposición o al gobierno municipal anterior. No conoce la autocrítica».

En este sentido, el portavoz del PSOE señaló que, «por segundo año consecutivo, esta forma de actuar ha tenido como consecuencia la pérdida de confianza del Pleno tras someterse a su segunda cuestión de confianza» y «únicamente ha conseguido materializar dos proyectos, el carril bici de avenida Constitución y un bulevar low cost aún en obras».

En el cajón se quedan proyectos como «el túnel de la calle Santander, ExpoBurgos, el Graciliano Urbaneja 2, la zona deportiva en los terrenos de la CLH, la demolición del velódromo, el Museo del Cid, la Ciudad de la Cultura, el polideportivo de San Pedro y San Felices, la pista deportiva del centro cívico de Río Vena, el arreglo del Monasterio de San Juan, la cubierta de San Agustín, la Capitalidad Europea de la Cultura, el derribo de El Encuentro, la creación del parking en María Amigo, el arreglo del edificio central de las piscinas municipales de El Plantío, la apertura del Castillo, el arreglo del polideportivo de El Plantío y el arreglo de socavones y baches de diversas calles de Burgos», enumeró el portavoz socialista.

A pesar de que «la lista es larga», para Temiño «lo más preocupante es la pérdida de empuje en el Mercado Norte a lo largo de estos tres años con el PP en el gobierno de la ciudad porque ha sido incapaz de licitar la obra para la construcción» y aseveró que «lo poco que se ha hecho en la ciudad son proyectos heredados del equipo de Gobierno anterior».

Precisamente en este sentido, el concejal del PSOE recordó que «Ayala se encontró al llegar al Ayuntamiento con 38 millones de euros en proyecto y 25,3 de ellos provenientes de fondos europeos» y lamentó que «ahora estamos con un Ayuntamiento asfixiado económicamente y que necesita refinanciar la deuda de los consorcios para pedir un préstamos y poder hacer inversiones». Para Temiño, Ayala será «la única responsable de romper la hucha del Consistorio burgalés por su mala cabeza».

A pesar de la situación, señala Temiño, «Ayala está obsesionada con que hay 60 millones de euros ejecutados o en ejecución», cuando la realidad es que «las inversiones de 2025 son de 35 millones de euros» y en 2026 «la cifra se mantiene, siempre y cuando nos den el crédito solicitado». Así las cosas, los socialistas aseguraron que «Ayala ha paralizado la ciudad, además, con servicios sin contrato y convenios sin firmar».

El portavoz del PSOE finalizó asegurando que «el PP es un fraude para la ciudad, con improvisaciones constantes» y «que solo acierta cuando rectifica» y lamentó que «Ayala será recordada pro ser la primera alcaldesa con dos comisiones de investigación» y por «malas decisiones que han costado millones de euros a las arcas municipales». El edil señaló que a la popular «no le gusta el cargo y no quiere ser alcaldesa» y afirmó que «es necesario para la ciudad que este año de mandato que queda pase lo más rápido posible».