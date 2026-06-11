El concurso para instalar las barracas de San Pedro queda desierto y el PP busca una solución a contrarreloj

Imágenes de una feria cerrada en forma de protesta para no volver a la calle Laredo el próximo año.Óscar Corcuera

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las barracas de las fiestas de San Pedro siguen en el aire. El concurso convocado por el Ayuntamiento de Burgos para adjudicar la ocupación de la calle Laredo con las atracciones feriales ha quedado desierto al no presentarse ninguna oferta, una situación que ya se preveía desde hace días por las declaraciones de los feriantes y que obliga ahora al equipo de Gobierno a buscar alternativas cuando faltan apenas dos semanas para el inicio de las fiestas.

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, reconoció tras la Junta de Gobierno que se trabaja con los servicios técnicos municipales para analizar las distintas opciones disponibles, aunque evitó garantizar que finalmente vaya a haber barracas durante los Sampedros. «Vamos a hacer todo lo posible para que las haya, pero no depende únicamente del equipo de Gobierno», señaló.

La falta de ofertas se conoció este mismo jueves, tras la apertura de las plicas del procedimiento de concurrencia pública en la Sala Polisón impulsado por el área de Festejos. El nuevo sistema sustituía al modelo de convenio utilizado en años anteriores y permitía que cualquier empresa interesada pudiera optar a la instalación de las atracciones.

Ballesteros defendió que el Consistorio ha cumplido con su obligación al convocar el procedimiento y aseguró que durante los últimos meses se han mantenido contactos permanentes con el colectivo de feriantes para tratar de facilitar su participación. Según explicó, desde octubre se han celebrado reuniones y conversaciones con los empresarios del sector para intentar garantizar la presencia de las atracciones en las fiestas.

Entre las medidas planteadas figuraban mejoras en la accesibilidad a la calle Laredo y la organización de actividades complementarias que ayudaran a incrementar la afluencia de público a la zona. Sin embargo, ninguna empresa presentó finalmente una oferta para explotar el recinto ferial.

La ubicación de las barracas lleva años generando controversia. Los feriantes han mostrado reiteradamente su rechazo a la calle Laredo por considerar que registra una menor afluencia de visitantes que otros emplazamientos utilizados anteriormente. De hecho, Ballesteros reconoció que una de las demandas planteadas por el sector era el cambio de ubicación.

El equipo de Gobierno mantiene que la calle Laredo era la opción prevista para este año, aunque ya ha abierto la puerta a recuperar el polígono docente del Vena para las próximas ediciones. La portavoz recordó que el actual emplazamiento fue heredado del anterior mandato socialista y sostuvo que las atracciones no deberían haber abandonado el recinto que ocupaban anteriormente sin contar con una alternativa consolidada.